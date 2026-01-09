Jelentősebb fennakadásra figyelmeztet a MÁV a vasúti közlekedésben

A téli időjárás miatt továbbra is hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számolni, mert - főként az erős széllel érintett térségekben - esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat.
Székesfehérvár–Tapolca, észak-balatoni vonal
Felsővezetéki hiba okoz fennakadást az észak-balatoni vonalon. Székesfehérvár/Csajág és Balatonfüred között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
- A Balatonfüredről 3:51-kor Székesfehérvárra induló személyvonat (9729) kimaradt a menetrendből.
- A Székesfehérvárról 5:26-kor Tapolcára induló személyvonat (9750) helyett Székesfehérvár és Balatonfüred között pótlóbusz közlekedik.
- A Tapolcáról 5:51-kor a Déli pályaudvarra indult sebesvonat (9709) helyett Balatonfüred és Székesfehérvár között pótlóbusz közlekedik.
Győri fővonal - a G10-es vonatok kimaradnak
- A Bicskéről 6:17-kor, 6:47-kor, 7:50-kor Kelenföldre induló G10-es vonatok (4817, 4827, 4837) nem közlekednek.
S10: Almásfüzitő kimarad - bizonytalan ideig
Almásfüzitőn váltóhiba nehezíti a közlekedést, emiatt bizonytalan ideig az S10-es vonatok Almásfüzitőn megállás nélkül áthaladnak.
- Almásfüzitőről minden óra 40 perckor állomáspótló autóbusz indul Almásfüzitő felsőre, ahol átszállhatnak az S10-es vonatra
- Almásfüzitő felsőről minden óra 10 perckor állomáspótló busz indul Almásfüzitőre
Komárom-Esztergom vonal
Pótlóbusz közlekedik valamennyi S74-es vonat helyett.
Budapest–Pusztaszabolcs vonal
G40-es vonatok: módosított útvonal
- Dombóvárról 3:48-kor, a Sárbogárdról 5:56-kor és a Pusztaszabolcsról 7:26-kor - Érd alsón át - a Déli pályaudvarra induló G40-es vonat (8099, 4099, 4197) terelve, Érd felső felé közlekedik. Érd alsó helyett Érd felsőn szállhatnak fel, Tétényligetet nem érintik.
- Tétényligeten is megáll a Siófokról 4:28-kor induló személyvonat, a Martonvásárról 6:48-kor és 7:48-kor induló Z30-as vonat (8729, 4617, 4627).
Budapest–Hatvan vonalG80-as vonatok kimaradnak
Az Isaszegről 5:43-kor, 6:13-kor és 6:43-kor a Keleti pályaudvarra induló G80-as vonatok (3169, 3179, 3189) kimaradnak, utasaik az S80-as vonatokkal utazhatnak. Alternatív eljutási lehetőség:
- Pécelről az Örs vezér terére a BKK 169E buszjáratán és a Volán 484-es buszjáratán (Dány-Isaszeg-Pécel-Örs vezér tere) a vasúti jegyek érvényesek.
Budapest–Vác–Szob vonal
A Vácról 6:04-kor induló S70-es vonat nem közlekedik.
Budapest–Veresegyház–Vác vonalG71-es vonatok kimaradnakAz S71-es vonatok csak Rákospalota-Újpest és Vác között közlekednek, a G71-es vonatok kimaradnak.
A kimaradó fővárosi szakaszon az utasok az S70-es vonatokat, valamint az M3-as metrót, a 12-es és 14-es villamost vehetik igénybe.
A Budapest – Veresegyház – Vác viszonylaton közlekedő valamennyi Volán buszjáraton a vasúti jegyek érvényesek.
Debrecen–Mátészalka vonal
A Mátészalkáról 6:13-kor Debrecenbe indult személyvonat (6317) helyett Nyírbátor és Debrecen között pótlóbusz közlekedik.
Budapest–Újszász–Szolnok vonal
A Nagykátáról 5:01-kor a Keleti pályaudvarra induló G60-as vonat (3649) nem közlekedik.
Budapest–Lajosmizse vonal
Az Ócsáról 6:24-kor Kőbánya-Kispestre induló S21-es (2969) vonat helyett pótlóbusz szállítja az utasokat.
Lakitelek–Kiskunfélegyháza vonal
A Lakitelekről 6:35-kor Kiskunfélegyházára közlekedő (37219) vonat helyett pótlóbusz közlekedik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
