Jelentősebb fennakadásra figyelmeztet a MÁV a vasúti közlekedésben

Péntek hajnalban az észak-balatoni vonalon okoz jelentősebb fennakadást a téli időjárás, de további vonalakon is késésekre, egyes helyeken járatok kimaradására lehet számítani - közölte a Mávinform pénteken korán reggel a honlapján.

A téli időjárás miatt továbbra is hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számolni, mert - főként az erős széllel érintett térségekben - esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat.

Székesfehérvár–Tapolca, észak-balatoni vonal

Felsővezetéki hiba okoz fennakadást az észak-balatoni vonalon. Székesfehérvár/Csajág és Balatonfüred között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A Balatonfüredről 3:51-kor Székesfehérvárra induló személyvonat (9729) kimaradt a menetrendből.

A Székesfehérvárról 5:26-kor Tapolcára induló személyvonat (9750) helyett Székesfehérvár és Balatonfüred között pótlóbusz közlekedik.

A Tapolcáról 5:51-kor a Déli pályaudvarra indult sebesvonat (9709) helyett Balatonfüred és Székesfehérvár között pótlóbusz közlekedik.

Győri fővonal - a G10-es vonatok kimaradnak

A Bicskéről 6:17-kor, 6:47-kor, 7:50-kor Kelenföldre induló G10-es vonatok (4817, 4827, 4837) nem közlekednek.

S10: Almásfüzitő kimarad - bizonytalan ideig

Almásfüzitőn váltóhiba nehezíti a közlekedést, emiatt bizonytalan ideig az S10-es vonatok Almásfüzitőn megállás nélkül áthaladnak.

Almásfüzitőről minden óra 40 perckor állomáspótló autóbusz indul Almásfüzitő felsőre, ahol átszállhatnak az S10-es vonatra

Almásfüzitő felsőről minden óra 10 perckor állomáspótló busz indul Almásfüzitőre

Komárom-Esztergom vonal

Pótlóbusz közlekedik valamennyi S74-es vonat helyett.

Budapest–Pusztaszabolcs vonal

G40-es vonatok: módosított útvonal

Dombóvárról 3:48-kor, a Sárbogárdról 5:56-kor és a Pusztaszabolcsról 7:26-kor - Érd alsón át - a Déli pályaudvarra induló G40-es vonat (8099, 4099, 4197) terelve, Érd felső felé közlekedik. Érd alsó helyett Érd felsőn szállhatnak fel, Tétényligetet nem érintik.

Tétényligeten is megáll a Siófokról 4:28-kor induló személyvonat, a Martonvásárról 6:48-kor és 7:48-kor induló Z30-as vonat (8729, 4617, 4627).

Budapest–Hatvan vonalG80-as vonatok kimaradnak

Az Isaszegről 5:43-kor, 6:13-kor és 6:43-kor a Keleti pályaudvarra induló G80-as vonatok (3169, 3179, 3189) kimaradnak, utasaik az S80-as vonatokkal utazhatnak. Alternatív eljutási lehetőség:

Pécelről az Örs vezér terére a BKK 169E buszjáratán és a Volán 484-es buszjáratán (Dány-Isaszeg-Pécel-Örs vezér tere) a vasúti jegyek érvényesek.

Budapest–Vác–Szob vonal

A Vácról 6:04-kor induló S70-es vonat nem közlekedik.

Budapest–Veresegyház–Vác vonalG71-es vonatok kimaradnakAz S71-es vonatok csak Rákospalota-Újpest és Vác között közlekednek, a G71-es vonatok kimaradnak.

A kimaradó fővárosi szakaszon az utasok az S70-es vonatokat, valamint az M3-as metrót, a 12-es és 14-es villamost vehetik igénybe.

A Budapest – Veresegyház – Vác viszonylaton közlekedő valamennyi Volán buszjáraton a vasúti jegyek érvényesek.

Debrecen–Mátészalka vonal

A Mátészalkáról 6:13-kor Debrecenbe indult személyvonat (6317) helyett Nyírbátor és Debrecen között pótlóbusz közlekedik.

Budapest–Újszász–Szolnok vonal

A Nagykátáról 5:01-kor a Keleti pályaudvarra induló G60-as vonat (3649) nem közlekedik.

Budapest–Lajosmizse vonal

Az Ócsáról 6:24-kor Kőbánya-Kispestre induló S21-es (2969) vonat helyett pótlóbusz szállítja az utasokat.

Lakitelek–Kiskunfélegyháza vonal

A Lakitelekről 6:35-kor Kiskunfélegyházára közlekedő (37219) vonat helyett pótlóbusz közlekedik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images