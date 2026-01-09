Kiadták a riasztásokat a hétvégére: az időjárás-előrejelzés szerint errefelé kell további havazásra készülni

Ahogy arról reggel beszámoltunk, pénteken különösen hideg reggelre ébredtünk. A reggeli órákban az ország keleti felén, nagyobb területen -15 Celsius-fok körüli, illetve az alatti minimum hőmérsékletet mérhettünk, emellett az északi határszélen helyenként -20 fok alatti minimumok is előfordultak, északon a határ közelében -25 Celsius-fokot is mértek.
A hétfő óta tartó zord időjárás már három hullámban hozott kiadós havazást hazánkra, pénteken pedig várhatóan újabb csapadékzóna éri el hazánkat, amely
a hó mellett ónos esőt is hoz több megyében.
A Magyarországot sújtó, az elmúlt évek enyhe teleit követően rendkívülinek mondható hóhelyzetet alábbi cikkünkben követjük percről-percre:
Időjárás pénteken
Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütés északkeleten várható. Nyugat, északnyugat felől - hazánk északkeleti felén -
egyre több helyen fordulhat elő időszakos hószállingózás, többnyire gyenge havazás.
A délnyugati országrészben, ahol a déli óráktól intenzívebb lehet a csapadéktevékenység, nagyobb területen van esély ónos esőre, amely a délnyugati határ mentén tartós lehet! A déli, délkeleti szél keletiesre fordul, néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet -10 és 0 Celsius-fok között várható, északkelet felé haladva számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Késő estére pedig -13 és -5 Celsius-fok közé hűl le a levegő.
Péntekre az ónos eső kockázata miatt
Somogy és Baranya vármegyére harmadfokú, piros riasztást rendeltek el.
Vas és Zala vármegyében másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben.
Időjárás hétvégén
Szombaton az előrejelzések szerint általában erősen felhős idő valószínű, de lesznek átmenetileg naposabb tájak is.
Reggel délen is megszűnik a havazás, ónos eső, napközben már általában nem lesz csapadék,
de este helyenként szállingózhat a hó. Délutántól, estétől főként északkeleten és az északnyugati határ közelében megélénkül, olykor meg is erősödik az északias szél, amely ott gyenge hófúvást is okozhat. Kora délután -8, +2 Celsius-fok várható, 0 fok fölé pedig leginkább a nyugati határon emelkedhet a hőmérséklet.
Vasárnap az előrejelzések szerint közepesen és erősen felhős területek és időszakok váltják egymást.
Elszórtan várható kisebb havazás, hózápor. Az északnyugati, északi szél
a Dunántúlon és északkeleten nagy területen lesz erős, néhol viharos, amely elsősorban a Dunántúlon és a Bodrogköz térségében hófúvást is eredményezhet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -13, -7 Celsius-fok között alakul, de a kevésbé felhős és szeles részeken és a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8, -3 Celsius-fok között várható.
A hófúvásra való tekintettel vasárnapra
Veszprén vármegyére másodfokú riasztás van érvényben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
