Kiadták a riasztásokat a hétvégére: az időjárás-előrejelzés szerint errefelé kell további havazásra készülni

Ahogy arról reggel beszámoltunk, pénteken különösen hideg reggelre ébredtünk. A reggeli órákban az ország keleti felén, nagyobb területen -15 Celsius-fok körüli, illetve az alatti minimum hőmérsékletet mérhettünk, emellett az északi határszélen helyenként -20 fok alatti minimumok is előfordultak, északon a határ közelében -25 Celsius-fokot is mértek.

A hétfő óta tartó zord időjárás már három hullámban hozott kiadós havazást hazánkra, pénteken pedig várhatóan újabb csapadékzóna éri el hazánkat, amely

a hó mellett ónos esőt is hoz több megyében.

A Magyarországot sújtó, az elmúlt évek enyhe teleit követően rendkívülinek mondható hóhelyzetet alábbi cikkünkben követjük percről-percre:

Időjárás pénteken

Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütés északkeleten várható. Nyugat, északnyugat felől - hazánk északkeleti felén -

egyre több helyen fordulhat elő időszakos hószállingózás, többnyire gyenge havazás.

A délnyugati országrészben, ahol a déli óráktól intenzívebb lehet a csapadéktevékenység, nagyobb területen van esély ónos esőre, amely a délnyugati határ mentén tartós lehet! A déli, délkeleti szél keletiesre fordul, néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet -10 és 0 Celsius-fok között várható, északkelet felé haladva számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Késő estére pedig -13 és -5 Celsius-fok közé hűl le a levegő.

Péntekre az ónos eső kockázata miatt

Somogy és Baranya vármegyére harmadfokú, piros riasztást rendeltek el.

Vas és Zala vármegyében másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás hétvégén

Szombaton az előrejelzések szerint általában erősen felhős idő valószínű, de lesznek átmenetileg naposabb tájak is.

Reggel délen is megszűnik a havazás, ónos eső, napközben már általában nem lesz csapadék,

de este helyenként szállingózhat a hó. Délutántól, estétől főként északkeleten és az északnyugati határ közelében megélénkül, olykor meg is erősödik az északias szél, amely ott gyenge hófúvást is okozhat. Kora délután -8, +2 Celsius-fok várható, 0 fok fölé pedig leginkább a nyugati határon emelkedhet a hőmérséklet.

Kép forrása: HungaroMet

Vasárnap az előrejelzések szerint közepesen és erősen felhős területek és időszakok váltják egymást.

Elszórtan várható kisebb havazás, hózápor. Az északnyugati, északi szél

a Dunántúlon és északkeleten nagy területen lesz erős, néhol viharos, amely elsősorban a Dunántúlon és a Bodrogköz térségében hófúvást is eredményezhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -13, -7 Celsius-fok között alakul, de a kevésbé felhős és szeles részeken és a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8, -3 Celsius-fok között várható.

Kép forrása: HungaroMet

A hófúvásra való tekintettel vasárnapra

Veszprén vármegyére másodfokú riasztás van érvényben.

Kép forrása: HungaroMet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images