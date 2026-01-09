  • Megjelenítés
Megjött a jégjelentés a magyarok egyik kedvenc taváról
Megjött a jégjelentés a magyarok egyik kedvenc taváról

A tartós hideg ellenére a tatai tavak jégvastagsága még nem éri el a biztonságos szintet a korcsolyázáshoz - derül ki a vízügyi igazgatóság legfrissebb méréséből amelyet a tatai önkormányzat oldala idézett.

A vízügyi szakemberek által végzett jégvastagság-mérések szerint az

Öreg-tó jégborítása jelenleg mindössze 6 centiméter, ami nem elegendő a téli sportok biztonságos gyakorlásához.

A szakértők emlékeztetnek, hogy a szabad vizek jegén csak akkor szabad tartózkodni, ha az kellően szilárd, nem olvad és nem mozog. A biztonságos jégvastagság

  • egy felnőtt esetében legalább 8 centiméter,
  • csoportos tartózkodáshoz és sportoláshoz minimum 12 centiméter,
  • míg szánkók használatához legalább 18 centiméter szükséges.

A jelenlegi körülmények között a tatai tavak jegére lépni balesetveszélyes és életveszélyes. Az önkormányzat ígérete szerint amint a jég eléri a biztonságos vastagságot, kijelölik a korcsolyázásra alkalmas területek, amiről külön tájékoztatást fognak adni.

