Meglepő fordulat a vezető nyugat-európai iparban: szárnyalnak az autógyárak

A francia ipari termelés 2025 novemberében mérsékelt élénkülést mutatott a feldolgozóiparon belül, miközben az ipar egészében stagnálás közeli teljesítmény volt jellemző.

A francia statisztikai hivatal, az INSEE adatai szerint a feldolgozóipari kibocsátás havi alapon 0,3 százalékkal nőtt, miután októberben gyakorlatilag változatlan maradt (-0,1%).

Ezzel szemben a teljes ipari termelés 0,1 százalékkal csökkent novemberben, az előző havi 0,2 százalékos növekedést követően.

A feldolgozóiparon belüli növekedést egyértelműen a járműgyártás és a kapcsolódó szegmensek húzták. A szállítóeszközök gyártásában a kibocsátás 2,6 százalékkal emelkedett novemberben, miután októberben még 0,3 százalékos visszaesést mértek.

Ezen belül a gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása 2,7 százalékkal pattant vissza a korábbi, 4,1 százalékos esés után, míg az egyéb szállítóeszközök gyártása 2,6 százalékkal bővült az előző havi 1,9 százalékos növekedést követően.

A gépek és berendezések gyártása szintén pozitív irányba mozdult el, 1,0 százalékos növekedéssel az októberi 2,0 százalékos csökkenés után.

Ezzel párhuzamosan több iparágban visszaesés volt tapasztalható. Az egyéb feldolgozóipari ágazatokban – ideértve az alapfém-, vegyipari és gyógyszeripari termelést – 0,3 százalékkal csökkent a kibocsátás, míg az élelmiszer- és italgyártás 0,5 százalékos, a koksz- és kőolaj-feldolgozás pedig 0,8 százalékos visszaesést mutatott.

Az ipari összképet tovább rontotta a bányászat, az energia- és vízellátás területének teljesítménye, ahol 1,9 százalékos csökkenést mértek, elsősorban a villamosenergia-, gáz-, gőz- és légkondicionálási termelés 2,0 százalékos visszaesése miatt.

