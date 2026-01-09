  • Megjelenítés
Nagy meglepetés az amerikai munkaerőpiaci adatokban
Gazdaság

Nagy meglepetés az amerikai munkaerőpiaci adatokban

Portfolio
A vártnál is alacsonyabb lett a munkanélküliségi ráta, miközben nagyot emelkedtek a bérek. A foglalkoztatottság növekedése viszont elmaradt a várakozásoktól. Figyelembe véve az erős növekedést, valamint az olyan frissen bejövő adatokat mint a mostani, vagy az ISM szolgáltatószektori bmi-je, úgy tűnik, hogy az amerikai gazdaság a vártnál erősebb és ilyen helyzetben fel lehet tenni a kérdést, hogy kellenek-e még alacsonyabb kamatok.

Decemberben az amerikai nem-mezőgazdasági álláshelyek száma 50 ezer fővel nőtt az előző havi 64 ezer fős növekedést követően (várakozás: +60 ezer).

A munkanélküliségi ráta az előző havi 4,6% után 4,4%-ra változott (várakozás: 4,5%), míg a nominális bérek éves alapon az előző havi 3,5%-os növekedés után decemberben 3,8%-kal nőttek (várakozás: 3,5%).

Tehát akkor szedjük össze mit tudunk eddig. Az amerikai jegybank szeptember óta háromszor vágott kamatot egy olyan gazdagra, ahol nagyon alacsony a munkanélküliségi ráta, 4% felett nő a GDP és az 5%-ot súrolja a termelékenységnövekedés, miközben a bérek 3,8%-kal nönek, az infláció pedig nem 2%, hanem 2,7%.

A mostani adatok megerősítik azt, amit hónapok óta mondunk a Signature cikkek hasábjain.

Még több Gazdaság

Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma

Fokozódik a hóhelyzet Magyarországon - Rendkívüli bejelentés jött a MÁV-tól

Havazás: bevethetik a BTR-80-asokat

Nem az amerikai recessziótól kell tartani, hanem attól, hogy a jegybank egy újragyorsuló gazdaságra lazított rá egy olyan helyzetben, amikor idén minden nagyobb gazdaság tövig nyomja a fiskális gázpedált.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Súlyos orosz csapás után kiadta a parancsot Ukrajna: „aki teheti, azonnal hagyja el Kijevet!”
Jön az újabb hóroham, éjjel farkasordító hideg jön – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility