Nagy meglepetés az amerikai munkaerőpiaci adatokban

A vártnál is alacsonyabb lett a munkanélküliségi ráta, miközben nagyot emelkedtek a bérek. A foglalkoztatottság növekedése viszont elmaradt a várakozásoktól. Figyelembe véve az erős növekedést, valamint az olyan frissen bejövő adatokat mint a mostani, vagy az ISM szolgáltatószektori bmi-je, úgy tűnik, hogy az amerikai gazdaság a vártnál erősebb és ilyen helyzetben fel lehet tenni a kérdést, hogy kellenek-e még alacsonyabb kamatok.

Decemberben az amerikai nem-mezőgazdasági álláshelyek száma 50 ezer fővel nőtt az előző havi 64 ezer fős növekedést követően (várakozás: +60 ezer).

A munkanélküliségi ráta az előző havi 4,6% után 4,4%-ra változott (várakozás: 4,5%), míg a nominális bérek éves alapon az előző havi 3,5%-os növekedés után decemberben 3,8%-kal nőttek (várakozás: 3,5%).

Tehát akkor szedjük össze mit tudunk eddig. Az amerikai jegybank szeptember óta háromszor vágott kamatot egy olyan gazdagra, ahol nagyon alacsony a munkanélküliségi ráta, 4% felett nő a GDP és az 5%-ot súrolja a termelékenységnövekedés, miközben a bérek 3,8%-kal nönek, az infláció pedig nem 2%, hanem 2,7%.

A mostani adatok megerősítik azt, amit hónapok óta mondunk a Signature cikkek hasábjain.

Nem az amerikai recessziótól kell tartani, hanem attól, hogy a jegybank egy újragyorsuló gazdaságra lazított rá egy olyan helyzetben, amikor idén minden nagyobb gazdaság tövig nyomja a fiskális gázpedált.

