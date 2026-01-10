  • Megjelenítés
Kérést intézett a lakossághoz a BRFK
Gazdaság

Kérést intézett a lakossághoz a BRFK

MTI
A 112-es segélyhívón jelezzék kihűléssel veszélyeztetett emberek helyét, ne kommentben! - kérte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Facebook-oldalán szombaton.

A nagy hidegben gyakran látjuk, hogy posztok alatti kommentekben írják meg olyan, a szabadban tartózkodó, kihűléssel veszélyeztetett emberek tartózkodási helyét, akiknek azonnali segítségre lehet szükségük. Ezek a jelzések életmentők lehetnek, ezért kérjük: ha tudomásuk van ilyen esetről, haladéktalanul hívják a 112-es segélyhívót, és adják meg a rászoruló ember minél pontosabb tartózkodási helyét

- írta a BRFK.

A kihűlés komoly veszélyt jelent. A kezdeti hipotermia akár azzal is járhat, hogy az érintett nem is érzékeli, milyen életveszélyes állapotba került. Egy komment elveszhet az interneten. Egy hívás a 112-re viszont életet menthet - áll a bejegyzésben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kijev elhagyására szólítottak fel az ukránok, Meloni tárgyalna Putyinnal – Háborús híreink szombaton
Friss időjárás-előrejelzés: rövid pihenő után ismét bekeményít a tél, újabb hidegfront hoz havazást és hózáporokat
Dermesztő fordulat jön a hétvégén: a havazást követően viharos szél söpör végig Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility