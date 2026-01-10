  • Megjelenítés
Megjött a figyelmeztetés: csak az induljon útnak, akinek muszáj!
Megjött a figyelmeztetés: csak az induljon útnak, akinek muszáj!

MTI
Szombaton helyenként lehet havazás is, ónos eső is, estétől erősebb szél várható egyes területeken, így hófúvás is előfordulhat, ezért azt kérik mindenkitől, hogy a Hungaromet riasztásait vegyék komolyan és ahol riasztás van érvényben, ott aki teheti, ne induljon útnak - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Operatív törzs reggeli ülése után.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte: elzárt település jelenleg nincs és utakat sem kellett lezárni. Hozzátette: az ónos eső intenzitása pénteken elmaradt az előrejelzésekben foglaltakhoz képest. Hangsúlyozta: jól mutatja a téli időjárás rendkívüliségét, hogy péntek délelőtt

Magyarország villamosenergia-rendszerterhelési rekordja megdőlt, meghaladta a 8000 megawattot.

Hozzátette: a rendszer az nagyon jól vizsgázott.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, hogy jelenleg teljes kapacitással működnek, 7 mentőhelikopter, 785 földi mentőegység és 100 ügyeleti kijáró egységük van a lakosság szolgálatára, de további erők is bevonhatóak. Minden feltétel adott ahhoz, hogy a segítséget a megfelelő helyre tudják juttatni.

Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese elmondta: a kórházak felkészültek az akut betegbeáramlás növekedésére,

a sürgősségi és a traumatológiai osztályokon megerősített ügyeleti sorokkal, műszakokkal várják és látják el a betegeket.

