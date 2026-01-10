Rég nem látott, extrém hóhelyzet: mutatjuk, mit okozott a havazás

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A héten egy mediterrán ciklon érte el Magyarországot, amely a sarkvidéki eredetű hideg légtömegekkel találkozva hétfőtől szerdáig, három hullámban kiadós havazást hozott az országban. Pénteken, ugyan már nem országos kiterjedéssel, de újabb csapadékzóna érte el hazánkat, amely többfelé hozott havazást, illetve ónos esőt is. Utóbbi miatt pénteken a piros riasztást is kiadta a meteorológiai szolgálat Somogy, Zala és Baranya vármegyére. Az elmúlt évek enyhe teleit követően a jelenlegi, rendkívülinek mondható hóhelyzet az internetes keresésekben is meglátszik. A Google Trends adatai segítségével megnéztük, mire kerestek rá leginkább az emberek az évtized legnagyobb havazásával kapcsolatban.

Rendkívüli hóhelyzet Magyarországon

Ahogy azt a Portfolio-n is szorosan követtük az elmúlt napokban, hétfőn egy mediterrán ciklon érte el hazánkat dél felől, amelynek csapadékzónája csaknem az egész országra kiterjedő, kiadós havazást hozott a hét első napján. Kedden, a havazás második hulláma is elérte Magyarországot, amely mégtöbb havat hozott országszerte: egyes régiókban a 20 centimétert is meghaladta a hóvastagság. Csütörtökön és pénteken ugyan kisebb területen, de egy harmadik és negyedik hóhullám formájában mégtöbb csapadék érkezett.

A havazás mellett az idei téli szezon leghűvösebb napjait is elhozták a fagyos légtömegek, amelyek az előrejelzések szerint a következő héten is jellemzőek lesznek.

A hóhelyzet a közutakon többfelé okozott fennakadásokat országszerte. Kedden az M1-es autópályán rendkívüli forgalmi rendet vezettek be és három sávossá bővítették a jelenleg felújítás alatt álló autópálya tereléseit, a hó miatti fennakadások minimalizálásának érdekében. Péntek reggel a MÁV arra figyelmeztetett, a téli időjárás miatt továbbra is hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számolni, mert - főként az erős széllel érintett térségekben - esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat.

Az időjárás-előrejelzések pénteken újabb csapadékzóna érkezését prognosztizálták, amely havazást, valamint többfelé jelentős mennyiségű ónos esőt hozott az országban. A HungaroMet péntekre riasztást is kiadott több délnyugati vármegyére.

Mindenki az időjárásra és a havazásra figyelt az interneten

A Google Trends adatai decemberben megnéztük, hogy a karácsony előtt évről-évre visszatérő, műfenyő-kérdés mennyire jelenik meg a keresésekben, valamint azt is, hogy az ünnepekre készülődve milyen karácsonyi filmek voltak a legnépszerűbben a Google-ben.

Az időjárás - lévén, hogy minden internetezőt érint - általánosságban mindig eléggé elöl van a Google keresési statisztikáiban, azonban a héten különösen sokan érdeklődtek a téma iránt. A Google Trends leginkább felkapott kereséseket mutató oldalán, az elmúlt hét nap adatai alapján több, a hóhelyzettel kapcsolatos kifejezés ("holnapi időjárás", "hungaromet", "ónos eső") is szerepel.

Kép forrása: Google Trends

Ahogy arról magyarázó cikkünkben is beszámoltunk, a jelenlegi, igazi téli időjárás az Észak-Európa felől érkező, sarki eredetű hideg légtömegek és egy tőlünk délre elhelyezkedő mediterrán ciklon eredményezte. Ennélfogva, a hűvös idő nem korlátozódik hazánkra:

a környező országokban és Nyugat-Európában is többfelé kiadós havazással indult az év.

A Google adatai alapján Németországban az egyik legnagyobb érdeklődést generáló kulcsszó a "németország hóvihar" ("schneesturm deutschland") volt.

Kép forrása: Google Trends

A hazánkkal szomszédos Horvátországban a héten súlyos fennakadásokat okozott a közlekedésben a havazás, így nem meglepő, hogy a Google-ben is sokan érdeklődtek az időjárás iránt.

Kép forrása: Google Trends

Magyarországon az elmúlt 90 napban az időjárás iránti érdeklődés messze a mostani hóhelyzet ideje alatt volt a legmagasabb. Legutóbb november végén,

a tél szezon első havazásának idején volt ilyen szinten az érdeklődés a téma iránt.

Kép forrása: Google Trends

A jelenlegi érdeklődés az időjárás iránt az elmúlt két évtized adatai alapján is jelentős. Ha 2004 óta nézzük az adatokat, az látszik, hogy

a mostanihoz hasonló szintű érdeklődés legutóbb 2021 nyarán volt tapasztalható.

Kép forrása: Google Trends

Az általános, "időjárás" kifejezésre leadott keresések mellett a havazásra vonatkozó szavakra is sokan kerestek rá az elmúlt 7 napban. Az alábbi grafikonon jól kivehető, hogy általában minden nap hajnalban, illetve reggel ugrott meg a keresési intenzitás, többek között a "havazás", "hó" kifejezések iránt. Utóbbi kettő iránt különösen kedd reggel, a legtöbb havat hozó csapadékhullám érkezését követően érdeklődtek sokan.

Az ónos esővel kapcsolatos keresések száma leginkább péntek hajnaltól kezdve, a legmagasabb szintű meteorológiai riasztások kiadását követően kezdtek el emelkedni.

Kép forrása: Google Trends

A hóhelyzet kapcsán az interneten az egyébként relatíve kevés keresést generáló "szánkó" és "hólapát" kifejezések iránt is sokan kezdtek érdeklődni Magyarországon. Nem meglepő, hiszen a jelenlegi hóesés évek óta nem tapasztalt, remek lehetőséget teremtett a szánkózni vágyók számára. Olyannyira, hogy egyes üzletekben a szánkó hiánycikké vált.

Kép forrása: Google Trends

