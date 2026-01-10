Rég nem látott, extrém hóhelyzet: mutatjuk, mit okozott a havazás

Rendkívüli hóhelyzet Magyarországon
Ahogy azt a Portfolio-n is szorosan követtük az elmúlt napokban, hétfőn egy mediterrán ciklon érte el hazánkat dél felől, amelynek csapadékzónája csaknem az egész országra kiterjedő, kiadós havazást hozott a hét első napján. Kedden, a havazás második hulláma is elérte Magyarországot, amely mégtöbb havat hozott országszerte: egyes régiókban a 20 centimétert is meghaladta a hóvastagság. Csütörtökön és pénteken ugyan kisebb területen, de egy harmadik és negyedik hóhullám formájában mégtöbb csapadék érkezett.
A havazás mellett az idei téli szezon leghűvösebb napjait is elhozták a fagyos légtömegek, amelyek az előrejelzések szerint a következő héten is jellemzőek lesznek.
A hóhelyzet a közutakon többfelé okozott fennakadásokat országszerte. Kedden az M1-es autópályán rendkívüli forgalmi rendet vezettek be és három sávossá bővítették a jelenleg felújítás alatt álló autópálya tereléseit, a hó miatti fennakadások minimalizálásának érdekében. Péntek reggel a MÁV arra figyelmeztetett, a téli időjárás miatt továbbra is hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számolni, mert - főként az erős széllel érintett térségekben - esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat.
Az időjárás-előrejelzések pénteken újabb csapadékzóna érkezését prognosztizálták, amely havazást, valamint többfelé jelentős mennyiségű ónos esőt hozott az országban. A HungaroMet péntekre riasztást is kiadott több délnyugati vármegyére.
Mindenki az időjárásra és a havazásra figyelt az interneten
A Google Trends adatai decemberben megnéztük, hogy a karácsony előtt évről-évre visszatérő, műfenyő-kérdés mennyire jelenik meg a keresésekben, valamint azt is, hogy az ünnepekre készülődve milyen karácsonyi filmek voltak a legnépszerűbben a Google-ben.
Az időjárás - lévén, hogy minden internetezőt érint - általánosságban mindig eléggé elöl van a Google keresési statisztikáiban, azonban a héten különösen sokan érdeklődtek a téma iránt. A Google Trends leginkább felkapott kereséseket mutató oldalán, az elmúlt hét nap adatai alapján több, a hóhelyzettel kapcsolatos kifejezés ("holnapi időjárás", "hungaromet", "ónos eső") is szerepel.
Ahogy arról magyarázó cikkünkben is beszámoltunk, a jelenlegi, igazi téli időjárás az Észak-Európa felől érkező, sarki eredetű hideg légtömegek és egy tőlünk délre elhelyezkedő mediterrán ciklon eredményezte. Ennélfogva, a hűvös idő nem korlátozódik hazánkra:
a környező országokban és Nyugat-Európában is többfelé kiadós havazással indult az év.
A Google adatai alapján Németországban az egyik legnagyobb érdeklődést generáló kulcsszó a "németország hóvihar" ("schneesturm deutschland") volt.
A hazánkkal szomszédos Horvátországban a héten súlyos fennakadásokat okozott a közlekedésben a havazás, így nem meglepő, hogy a Google-ben is sokan érdeklődtek az időjárás iránt.
Magyarországon az elmúlt 90 napban az időjárás iránti érdeklődés messze a mostani hóhelyzet ideje alatt volt a legmagasabb. Legutóbb november végén,
a tél szezon első havazásának idején volt ilyen szinten az érdeklődés a téma iránt.
A jelenlegi érdeklődés az időjárás iránt az elmúlt két évtized adatai alapján is jelentős. Ha 2004 óta nézzük az adatokat, az látszik, hogy
a mostanihoz hasonló szintű érdeklődés legutóbb 2021 nyarán volt tapasztalható.
Az általános, "időjárás" kifejezésre leadott keresések mellett a havazásra vonatkozó szavakra is sokan kerestek rá az elmúlt 7 napban. Az alábbi grafikonon jól kivehető, hogy általában minden nap hajnalban, illetve reggel ugrott meg a keresési intenzitás, többek között a "havazás", "hó" kifejezések iránt. Utóbbi kettő iránt különösen kedd reggel, a legtöbb havat hozó csapadékhullám érkezését követően érdeklődtek sokan.
Az ónos esővel kapcsolatos keresések száma leginkább péntek hajnaltól kezdve, a legmagasabb szintű meteorológiai riasztások kiadását követően kezdtek el emelkedni.
A hóhelyzet kapcsán az interneten az egyébként relatíve kevés keresést generáló "szánkó" és "hólapát" kifejezések iránt is sokan kezdtek érdeklődni Magyarországon. Nem meglepő, hiszen a jelenlegi hóesés évek óta nem tapasztalt, remek lehetőséget teremtett a szánkózni vágyók számára. Olyannyira, hogy egyes üzletekben a szánkó hiánycikké vált.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Rég nem látott, extrém hóhelyzet: mutatjuk, mit okozott a havazás
Megtette a hatását az évtized havazása.
Egymás után buknak el Oroszország szövetségesei – Miért dörzsölheti mégis a tenyerét Putyin?
Mi a tanulsága Moszkva számára a venezuelai akciónak?
Trump máris demonstrálja a hatalmát Venezuela olaja fölött
50 millió hordónyi olajról döntött az USA elnöke.
Zelenszkij egy kereskedelmi egyezségről tárgyal az Egyesült Államokkal
A béke lehetőségéről is beszélt.
Sokkoló kijelentés: Putyin lehet a következő elnök, akit elrabolnak?
Nem kertelt a brit miniszter.
Évtizedek óta nem volt akkora havazás Magyarországon, mint most?
A 80-as évek óta mutatjuk az adatokat.
Brutális lépés Irántól: halálbüntetésre számíthatnak a tüntetők
Megfenyegette őket a rezsim.
Szörnyű tettre derült fény, civilekre lőtt az orosz hadsereg
Egy halottról lehet tudni.
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?