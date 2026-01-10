Újabb hidegfront éri el Magyarországot, sorra esnek el az autópályák – Híreink a hóhelyzetről szombaton

Életveszélyes a Duna jege
Egyes szakaszokon már a Duna is elkezdett befagyni, a jégre menni nemcsak tilos, de életveszélyes is - hívta fel a figyelmet a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szombaton (MTI).
Elesett az M1-es is
Több jármű összeütközött, emiatt teljes szélességében lezárták az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalát szombaton kora délután Ács közelében - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.
A komáromi szakaszon kiépített terelésben, az átterelt sávon, a 88-as kilométernél összeütközött egy kamion, öt személygépkocsi és egy feltehetőleg az egyik autó által vontatott tréler. Az egyik járműbe beszorult két ember, őket a műszaki mentést végző komáromi és a tatabányai hivatásos, valamint ácsi önkormányzati tűzoltók szabadították ki a roncsból.
Az ácsi önkéntes tűzoltók is kivonultak a balesethez. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az Útinform azt kéri, hogy aki teheti, az a 94-es kilométernél hajtson le az autópályáról. (MTI)
Megjött a figyelmeztetés: csak az induljon útnak, akinek muszáj!
Szombaton helyenként lehet havazás is, ónos eső is, estétől erősebb szél várható egyes területeken, így hófúvás is előfordulhat, ezért azt kérik mindenkitől, hogy a Hungaromet riasztásait vegyék komolyan és ahol riasztás van érvényben, ott aki teheti, ne induljon útnak - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Operatív törzs reggeli ülése után.
Lezárták az M6-os autópályát
Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalát Himesházánál szombat délben - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.
Azt írták, egy személyautó a 180. és a 181. kilométer között szalagkorlátnak ütközött. Az embert, aki kiszállt a járműből, egy személygépkocsi és egy autószállító kamion is elütötte. A helyszínen a mohácsi és a véméndi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a helyszínen van a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. (MTI)
Figyelem, autósok! Friss térképen látható, merre lehet hófúvásokra számítani
A HungaroMet Zrt. friss animációt hozott nyilvánosságra, melyen jól követhető, hol kell számítani hófúvásra holnap éjfélig.
Moszkvában rekordot döntött a napi csapadék
Január 9-én a főváros fő meteorológiai állomásán, a VDNH-n (a Népgazdaság Vívmányainak Kiállítása területén) 22 milliméter csapadék hullott, a csapadékmennyiség előző abszolút maximuma ezen a ugyanezen a napon 12,9 milliméter volt, és 1976-ban regisztrálták - közölte a az Oroszországi Föderáció Hidrometeorológiai Központja szombaton a TASZSZ hírügynökséggel.
(MTI)
Itt van a mérleg: jelentős csapadékmennyiség hullott Magyarországra
Friss térképet hozott nyilvánossága a HungaroMet a január 9-én Magyarországra lehulló csapadékmennyiségről.
Veszélyes időjárási jelenség söpör végig az országon: több megyében is kritikus a helyzet az utakon
A meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint az ország több térségében is kedvezőtlen közlekedési körülmények várhatók szombat éjfélig. A havazás, az ónos eső és az erős szél jelentősen megnehezítheti a közlekedést - írja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán.
Friss időjárás-előrejelzés: rövid pihenő után ismét bekeményít a tél, újabb hidegfront hoz havazást és hózáporokat
Az ország nagy részén változékony idő várható: havazás, erős szél és fagypont körüli hőmérséklet jellemzi majd a napot. A reggeli csapadékzóna átvonulása után átmeneti nyugalom következik, estétől azonban észak felől újabb hidegfront érkezik - írja friss Facebook-bejegyzésében a HungaroMet.
Rég nem látott, extrém hóhelyzet: mutatjuk, mit okozott a havazás
A héten egy mediterrán ciklon érte el Magyarországot, amely a sarkvidéki eredetű hideg légtömegekkel találkozva hétfőtől szerdáig, három hullámban kiadós havazást hozott az országban. Pénteken, ugyan már nem országos kiterjedéssel, de újabb csapadékzóna érte el hazánkat, amely többfelé hozott havazást, illetve ónos esőt is. Utóbbi miatt pénteken a piros riasztást is kiadta a meteorológiai szolgálat Somogy, Zala és Baranya vármegyére. Az elmúlt évek enyhe teleit követően a jelenlegi, rendkívülinek mondható hóhelyzet az internetes keresésekben is meglátszik. A Google Trends adatai segítségével megnéztük, mire kerestek rá leginkább az emberek az évtized legnagyobb havazásával kapcsolatban.
Újabb hidegfront éri el Magyarországot, elkezdett befagyni a Balaton – Híreink a hóhelyzetről szombaton
Rég nem látott kemény tél érte el Magyarországot, amely már napok óta erős fagyokat, illet havazást, hózáporokat jelent. A folyamatosan frissülő hírfolyamunkban az időjárás mellett az útviszonyokat is folyamatosan figyelemmel követjük.
Figyelem, autósok! Friss térképen látható, merre lehet hófúvásokra számítani
