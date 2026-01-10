Újabb hidegfront éri el Magyarországot, sorra esnek el az autópályák – Híreink a hóhelyzetről szombaton

Több jármű összeütközött, emiatt teljes szélességében lezárták az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalát szombaton kora délután Ács közelében - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A komáromi szakaszon kiépített terelésben, az átterelt sávon, a 88-as kilométernél összeütközött egy kamion, öt személygépkocsi és egy feltehetőleg az egyik autó által vontatott tréler. Az egyik járműbe beszorult két ember, őket a műszaki mentést végző komáromi és a tatabányai hivatásos, valamint ácsi önkormányzati tűzoltók szabadították ki a roncsból.

Az ácsi önkéntes tűzoltók is kivonultak a balesethez. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az Útinform azt kéri, hogy aki teheti, az a 94-es kilométernél hajtson le az autópályáról. (MTI)