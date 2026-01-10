  • Megjelenítés
Veszélyes időjárási jelenség söpör végig az országon: több megyében is kritikus a helyzet az utakon
Veszélyes időjárási jelenség söpör végig az országon: több megyében is kritikus a helyzet az utakon

A meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint az ország több térségében is kedvezőtlen közlekedési körülmények várhatók szombat éjfélig. A havazás, az ónos eső és az erős szél jelentősen megnehezítheti a közlekedést - írja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán.

A HungaroMet friss időjárás-előrejelzése szerint az elkövetkező órákban több megyében is romolhatnak az utazási feltételek.

Reggelig elsősorban a Dél-Dunántúlon, valamint Bács-Kiskun vármegye déli részén várható havazás és ónos csapadék.

A meteorológusok kiemelik: az ónos eső már egészen kis mennyiségben is extrém mértékben síkossá teheti az útburkolatot, ami különösen a kisebb utakon, illetve a hidakon és felüljárókon jelent fokozott balesetveszélyt.

Az esti óráktól egy beérkező hidegfront hatására az ország több pontján fordulhatnak elő hózáporok és havazás.

A frissen lehulló hó tovább ronthatja a látási viszonyokat, és rontja az utak tapadási tulajdonságait is.

Az előrejelzés szerint este az ország északkeleti részén, valamint a Dunántúlon megerősödik az északi szél, helyenként viharos széllökésekre is számítani lehet. Az erős szél következtében hófúvás alakulhat ki, ami hirtelen látótávolság-csökkenést és hóátfúvásokat okozhat az érintett útszakaszokon.

A meteorológiai szolgálat arra is figyelmeztet, hogy helyenként sűrű, zúzmarával kísért köd képződhet, amelyből ónos szitálás is kialakulhat. Ez tovább növeli a csúszásveszélyt, és súlyos kockázatot jelenthet a közlekedők számára.

A szakemberek azt javasolják, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális útviszonyokról és a forgalmi helyzetről az utinform.hu oldalon, illetve a kapcsolódó mobilalkalmazásokon keresztül.

Címlapkép forrása: MTI/Kocsis Zoltán

