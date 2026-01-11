  • Megjelenítés
Elárulták: hatalmas pluszbevételt vár a kormány az új adóemeléstől a szomszédban
Gazdaság

Elárulták: hatalmas pluszbevételt vár a kormány az új adóemeléstől a szomszédban

MTI
A román kormány szerint mintegy 3,7 milliárd lejes (280 milliárd forint) többletbevételt eredményezhet az önkormányzatok számára 2026-ban az ingatlan- és gépjárműadó januártól bevezetett emelése, ez 30 százalékos növekedést jelent 2025-höz képest.

A vasárnap kiadott kormányközlemény szerint Románia 300-500 millió euró közötti - a helyreállítási alapban számára elkülönített - uniós támogatástól is elesett volna, ha tovább halogatja a tulajdonadó reformját, amelyre még 2021-22-ben, a nemzeti helyreállítási tervben (PNRR) vállalt kötelezettséget.

A román médiában nagy visszahangot kiváltó, népszerűtlen intézkedés szükségességéről kiadott kormánykommüniké szerint Románia sereghajtó az Európai Unióban ezen a téren, hiszen ingatlan- és gépjárműadóból származó bevételei a GDP alig 0,55 százalékát teszik ki, ami kevesebb mint harmada az 1,85 százalékos uniós átlagnak.

Az is gond, hogy az ingatlanadók nem követték az inflációt, nem tükrözték az ingatlan piaci értékét, és az egyes települések közti hatalmas eltérések igazságtalan helyzetet teremtettek, a kevésbé hatékony települések kiadásait ugyanis rendre az állami költségvetésből kellett fedezni - részletezte a bukaresti kormány.

Romániában idén mintegy 70-80 százalékkal növekszik az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke, és átlagosan hasonló mértékben, a szennyezés mértékétől függően emelik a gépjárműadót is.

Még több Gazdaság

Megjött a veszélyjelzés, súlyos hótorlaszok alakulhatnak ki – Híreink a hóhelyzetről vasárnap

Teljesen befagyott a magyar tó!

Itt a fontos figyelmeztetés: csak az induljon útnak, akinek muszáj!

A kormány a közleményben kiemeli: ezek a bevételek mindenütt a helyi önkormányzatoknál maradnak, amelyek - a rendkívül magas államháztartási hiány közepette - már nem számíthatnak arra, hogy továbbra is a központi költségvetésből fedezik majd folyamatosan emelkedő kiadásaikat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jön a nagy fordulat az időjárásban
Rémületes fegyvert vetett be Oroszország, ilyet még nem láttunk ebben a háborúban
Megjött a figyelmeztetés: csak az induljon útnak, akinek muszáj!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility