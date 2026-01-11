Elárulták: hatalmas pluszbevételt vár a kormány az új adóemeléstől a szomszédban

A román kormány szerint mintegy 3,7 milliárd lejes (280 milliárd forint) többletbevételt eredményezhet az önkormányzatok számára 2026-ban az ingatlan- és gépjárműadó januártól bevezetett emelése, ez 30 százalékos növekedést jelent 2025-höz képest.

A vasárnap kiadott kormányközlemény szerint Románia 300-500 millió euró közötti - a helyreállítási alapban számára elkülönített - uniós támogatástól is elesett volna, ha tovább halogatja a tulajdonadó reformját, amelyre még 2021-22-ben, a nemzeti helyreállítási tervben (PNRR) vállalt kötelezettséget.

A román médiában nagy visszahangot kiváltó, népszerűtlen intézkedés szükségességéről kiadott kormánykommüniké szerint Románia sereghajtó az Európai Unióban ezen a téren, hiszen ingatlan- és gépjárműadóból származó bevételei a GDP alig 0,55 százalékát teszik ki, ami kevesebb mint harmada az 1,85 százalékos uniós átlagnak.

Az is gond, hogy az ingatlanadók nem követték az inflációt, nem tükrözték az ingatlan piaci értékét, és az egyes települések közti hatalmas eltérések igazságtalan helyzetet teremtettek, a kevésbé hatékony települések kiadásait ugyanis rendre az állami költségvetésből kellett fedezni - részletezte a bukaresti kormány.

Romániában idén mintegy 70-80 százalékkal növekszik az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke, és átlagosan hasonló mértékben, a szennyezés mértékétől függően emelik a gépjárműadót is.

A kormány a közleményben kiemeli: ezek a bevételek mindenütt a helyi önkormányzatoknál maradnak, amelyek - a rendkívül magas államháztartási hiány közepette - már nem számíthatnak arra, hogy továbbra is a központi költségvetésből fedezik majd folyamatosan emelkedő kiadásaikat.

