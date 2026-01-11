  • Megjelenítés
Ezeken az országrészeken a legkeményebb a helyzet: térképen a mai hófúvás
Gazdaság

Ezeken az országrészeken a legkeményebb a helyzet: térképen a mai hófúvás

Portfolio
Feltámadt az északnyugati szél, amely hófúvást okozhat több helyen az országban - figyelmeztet közösségi oldalán a HungaroMet.

A szervezet felhívja a figyelmet: jelenleg több magyar járásra 2. fokú, azaz narancs riasztás érvényes, ezért mindenképpen tájékozódni kell az útviszonyokról és az aktuális riasztásokról, mielőtt valaki útnak indul.

A HungaroMet térképeket is közölt, melyeken a vasárnapi hóhelyzet alakulását jelzik előre.

Minél magasabb (minél narancssárgább, pirosas színezésű) az animáción megjelenített index értéke,

annál nagyobb valószínűséggel alakulhat ki erősebb hófúvás a térségben, nagyobb hótorlaszok jöhetnek létre - magyarázza a meteorológiai szervezet.

met2
Kép forrása: HungaroMet

Az eredeti bejegyzés itt olvasható:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

