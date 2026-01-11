Hónyelvek és nagy szél nehezítik a közlekedést: több vármegyében kritikus a helyzet az utakon

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Komárom térségében 3 személyautó ütközött össze. A 88-os km-nél ugyan megszűnt a korlátozás,

de a torlódás továbbra is 2 km-t meghaladó.

Eközben Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest vármegyében erős szél fúj,

amely sokfelé hónyelveket képez az utakon.

A 81-es főúton Söréd környékén, a 77-es főúton Nemesvámos térségében, a 710-es főút több szakaszán, a 834-es főúton Nyárád környékén, a Tát - Tarján - Tatabánya összekötő úton, Nógrád vármegyében pedig a 22-es főúton Érsekvadkerttől északra, a Szécsény- Varsány és a Szécsény - Rimóc összekötő úton, valamint Nógrádmarcal környékén

számítsanak nehezedő útviszonyokra, helyenként félpályás útlezárásra.

Fejér megyében a Csákvár Lovasberény közötti utat (8119-es jelű) a hóátfúvások fokozódása miatt a 14-es és a 24-es km-ek között lezárták, az intézkedés lakott területet nem érint. A felsorolt utakon a munkagépek folyamatos elhárítást végeznek a járhatóság érdekében.

