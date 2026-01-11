  • Megjelenítés
FONTOS Brüsszel fél Európát átköti egy új vízi folyosóval – hétmilliárdos gigaberuházás indult az EU-ban
Hónyelvek és nagy szél nehezítik a közlekedést: több vármegyében kritikus a helyzet az utakon
Gazdaság

Hónyelvek és nagy szél nehezítik a közlekedést: több vármegyében kritikus a helyzet az utakon

Portfolio
Az ország több pontján is komoly fennakadásokra kell számítania annak, aki autóba ül - derül ki az Útinform legfrissebb tájékoztatásárából.

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Komárom térségében 3 személyautó ütközött össze. A 88-os km-nél ugyan megszűnt a korlátozás,

de a torlódás továbbra is 2 km-t meghaladó.

Eközben Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest vármegyében erős szél fúj,

amely sokfelé hónyelveket képez az utakon.

Még több Gazdaság

Megjött a veszélyjelzés, súlyos hótorlaszok alakulhatnak ki – Híreink a hóhelyzetről vasárnap

Teljesen befagyott a magyar tó!

Itt a fontos figyelmeztetés: csak az induljon útnak, akinek muszáj!

81-es főúton Söréd környékén, a 77-es főúton Nemesvámos térségében, a 710-es főút több szakaszán, a 834-es főúton Nyárád környékén, a Tát - Tarján - Tatabánya összekötő úton, Nógrád vármegyében pedig a 22-es főúton Érsekvadkerttől északra, a Szécsény- Varsány és a Szécsény - Rimóc összekötő úton, valamint Nógrádmarcal környékén 

számítsanak nehezedő útviszonyokra, helyenként félpályás útlezárásra.

Fejér megyében a Csákvár Lovasberény közötti utat (8119-es jelű) a hóátfúvások fokozódása miatt a 14-es és a 24-es km-ek között lezárták, az intézkedés lakott területet nem érint. A felsorolt utakon a munkagépek folyamatos elhárítást végeznek a járhatóság érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jön a nagy fordulat az időjárásban
Vérszomjas hajtóvadászat az ellenséges országban, egyetlen amerikai állampolgár sincs biztonságban
Megjött a figyelmeztetés: csak az induljon útnak, akinek muszáj!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility