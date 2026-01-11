  • Megjelenítés
FONTOS Brüsszel fél Európát átköti egy új vízi folyosóval – hétmilliárdos gigaberuházás indult az EU-ban
Itt a fontos figyelmeztetés: csak az induljon útnak, akinek muszáj!
Gazdaság

Itt a fontos figyelmeztetés: csak az induljon útnak, akinek muszáj!

Jelenleg is, másodfokú, narancs riasztás van érvényben hófúvás veszélye miatt az északnyugati országrészben, ezért aki teheti, ne induljon útnak az érintett területeken - mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes a Hungaromet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, hogy Veszprém, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom vármegyére vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt.

Jelenleg elzárt település és útszakasz nincs - mondta, hozzátéve, hogy szombaton balesetek miatt ideiglenesen félpályás útlezárások voltak az M1-es és az M6-os autópályán.

Jelenleg sehol sincs érvényben súlykorlátozás, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Szombaton hat vármegye 27 településén akadozott az áramellátás néhány órán át, amely 8957 fogyasztási helyet érintett. Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye négy településén jelenleg akadozik az áramellátás 1293 fogyasztási helyet érintve. A közműcégek dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán - tette hozzá. A vízszolgáltatás szombaton öt vármegyében és négy budapesti kerületben összesen 1907 fogyasztási helyen szünetelt, vasárnapra a szolgáltatás mindenhol helyreállt. Az Operatív törzs felvette a kapcsolat a hulladékszállítást végző közszolgáltatási cégekkel, és ott, ahol a havazás miatt csúszott az elszállítás, néhány napon belül ez megtörténik. A készenléti szervek az elakadt járművek mentésében is segítenek- húzta alá. A köznevelésben 29 intézményben merült fel fűtési probléma, hat iskolában volt csőtörés. Összesen 27 középiskolában rendkívüli szünetet, 40-ben pedig online oktatást rendeltek el - tájékoztatott. A kórházakban zavartalanul zajlik mind a tervezett, mint a sürgős műtétek ellátása, a betegforgalom az átlagos szintet érte el, ami azt mutatja, hogy az emberek figyelembe vették a hatóság figyelmeztetését.

A rendőröket 127 közúti balesethez riasztották, ebből kettő volt halálos és tíz személyi sérüléssel járt. Összesen 1938 rendőr 1100 járművel vett részt a rendkívüli időjárás elleni védekezésben szombaton. A polgárőrökkel közösen 2514 egyedül élő embert ellenőriztek és 169 esetben nyújtottak számukra segítséget. A mentőket szombaton 3811 alkalommal riasztották. A honvédség és a a TEK speciális járművei továbbra is készenlétben állnak ott, ahol kialakulhatnak veszélyhelyzetek - emelte ki a tűzoltó alezredes. Szólt arról is, hogy a vízi közlekedést a Dunán és a Tiszán zajló jégzajlás nem korlátozza, a légiközlekedésben nincsenek fennakadások.

Kitért arra is, hogy az Operatív törzs folyamatosan figyelemmel kiséri a szociális ellátórendszer telítettségét. Azokon a helyeken, ahol nem tudnak több hajléktalan embert befogadni, melegedőhelyeket nyitnak meg.

Az állóvizek továbbra sem alkalmasak téli sportolásra

- figyelmeztetett Mukics Dániel.

Szólt arról is, hogy nemcsak külterületen lévők veszélyeztettek, hanem a tartós, 15 fok alatti szobahőmérséklet esetén is felmerülhet a kihűlés. Ezért figyeljünk oda egyedül élő embertársainkra - mondta.

