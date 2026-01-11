  • Megjelenítés
Itt a térkép: nehéz órák várnak Magyarországra!
Gazdaság

Itt a térkép: nehéz órák várnak Magyarországra!

Portfolio
A rendkívüli hideg miatt több megyére is figyelmeztetés van érvényben hazánkban - írja a HungaroMet.

Lement a nap, kiderült az ég, ezzel együtt pedig gyorsan hűlni kezdett a hőmérséklet Magyarországon.

Jelenleg több megyére is citromsárga figyelmeztetés van érvényben. Zala és Somogy megyékre azonban egy fokozattal súlyosabb, narancssárga figyelmeztetést tettek közzé,

ezeken a területeken akár -20 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet ma éjjel.

A mindenkori hidegrekordot azonban várhatóan ezúttal nem dönti majd meg a hőmérséklet.

Még több Gazdaság

Megjött a veszélyjelzés, súlyos hótorlaszok alakulhatnak ki – Híreink a hóhelyzetről vasárnap

Elárulták: hatalmas pluszbevételt vár a kormány az új adóemeléstől a szomszédban

Teljesen befagyott a magyar tó!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jön a nagy fordulat az időjárásban
Rémületes fegyvert vetett be Oroszország, ilyet még nem láttunk ebben a háborúban
Megjött a figyelmeztetés: csak az induljon útnak, akinek muszáj!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility