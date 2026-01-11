Itt a térkép: nehéz órák várnak Magyarországra!

A rendkívüli hideg miatt több megyére is figyelmeztetés van érvényben hazánkban - írja a HungaroMet.

Lement a nap, kiderült az ég, ezzel együtt pedig gyorsan hűlni kezdett a hőmérséklet Magyarországon.

Jelenleg több megyére is citromsárga figyelmeztetés van érvényben. Zala és Somogy megyékre azonban egy fokozattal súlyosabb, narancssárga figyelmeztetést tettek közzé,

ezeken a területeken akár -20 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet ma éjjel.

A mindenkori hidegrekordot azonban várhatóan ezúttal nem dönti majd meg a hőmérséklet.

