Teljesen befagyott a magyar tó!
Teljesen befagyott a magyar tó!
Teljesen befagyott a magyar tó!

Teljesen befagyott hazánk legnagyobb mesterséges eredetű állóvize, a Tisza-tó - írja az Időkép.

A tó jege azonban

még nem biztonságos, rálépni életveszélyes!

- figyelemztet az Időkép.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a tiszafüredi szabadstrandon végzett mérések szerint

a jég vastagasága 9 és fél centiméter.

Szabad vizeken csak akkor szabad a jégre menni, ha az kellően szilárd, vastagsága legalább 10 centiméter, nem olvadt és nem mozog.

Címlapkép forrása: Sean Gladwell via Getty Images

