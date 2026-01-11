Venezuela csak a kezdet? Meddig mehet el Trump?

Ez a következtetés végigvonul az Eurasia Group idei legfőbb kockázatokról szóló jelentésében. A világ leghatalmasabb országa és a második világháború utáni globális rend megalkotója most aktívan lebontja ezt a rendet egy olyan elnök vezetésével, aki minden más modernkori elődjénél elkötelezettebb és egyben képesebb Amerika nemzetközi szerepének átalakítására.
A múlt hétvége előrevetítette, hogy ez mit is jelent majd a gyakorlatban. Hónapokig tartó fokozódó nyomás – szankciók, haditengerészeti erők erőteljes bevetése és teljes olajblokád – után az amerikai különleges erők elfogták a venezuelai elnököt, Nicolás Madurót Caracasban, és New Yorkba vitték, hogy büntetőeljárás alá vonják. Egy diktátor eltávolítása és bíróság elé állítása amerikai áldozatok nélkül – ez volt Donald Trump elnök eddigi legtisztább katonai győzelme.
Trump Donroe-doktrínának nevezte el a Föld nyugati féltekéjével kapcsolatos megközelítését.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés