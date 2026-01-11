Venezuela csak a kezdet? Meddig mehet el Trump?

Az idei fordulópontot jelentő év lesz. A globális instabilitás legfőbb forrását nem Kína, Oroszország, Irán vagy a világon dúló mintegy 60 konfliktus (ami a második világháború óta a legtöbbnek számít) jelenti majd, hanem az Egyesült Államok.

Ez a következtetés végigvonul az Eurasia Group idei legfőbb kockázatokról szóló jelentésében. A világ leghatalmasabb országa és a második világháború utáni globális rend megalkotója most aktívan lebontja ezt a rendet egy olyan elnök vezetésével, aki minden más modernkori elődjénél elkötelezettebb és egyben képesebb Amerika nemzetközi szerepének átalakítására.

A múlt hétvége előrevetítette, hogy ez mit is jelent majd a gyakorlatban. Hónapokig tartó fokozódó nyomás – szankciók, haditengerészeti erők erőteljes bevetése és teljes olajblokád – után az amerikai különleges erők elfogták a venezuelai elnököt, Nicolás Madurót Caracasban, és New Yorkba vitték, hogy büntetőeljárás alá vonják. Egy diktátor eltávolítása és bíróság elé állítása amerikai áldozatok nélkül – ez volt Donald Trump elnök eddigi legtisztább katonai győzelme.

Trump Donroe-doktrínának nevezte el a Föld nyugati féltekéjével kapcsolatos megközelítését.