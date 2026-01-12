Annyira csúszik majd az út, hogy a katasztrófavédelem letiltotta több útról a teherautókat

Mukics Dániel tájékoztatása szerint
hétfőn 23 órától előreláthatóan kedd 6 óráig
nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik
- az M85 autóút Győr, M1 autópálya csomópont és Sopron közötti teljes szakaszán,
- valamint az M86 autóút Szombathely és Csorna közötti teljes szakaszán,
- továbbá kedd éjszaka 2 órától előreláthatóan 12 óráig az M1-es autópálya Hegyeshalom országhatár és Budapest, M0 csomópont között,
- valamint az M15 autóút, az M1 autópálya csomópont és Rajka országhatár közötti teljes szakaszán.
A HungaroMet Zrt. szerint hétfő éjjel és kedd délelőtt vegyes halmazállapotú csapadék: ÉK-en hó, nyugatabbra ónos eső, illetve eső. Kedden a Dunántúlon kisüt a nap, ÉK-en viszont tovább marad a havazás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Két új sebességmérő kerül a Balatonhoz
Itt vannak a helyszínek.
Elképesztő tervet tett közzé Kína: többszázezer műhold felbocsátását tervezik
Súlyos következményei lennének a lépésnek.
Most kiderül, megverték-e az állampapírt a magyarok kedvenc befektetési alapjai!
Nagyot raliztak a legsikeresebb kötvényalapok – de nem ilyen egyszerű a kép.
Történelmi fordulat a világgazdaságban: megdőlt az Egyesült Államok uralma, új nagyhatalom vette át a vezetést
Ami évtizedekig elképzelhetetlen volt, most valósággá vált.
Példátlan nagyságú kokainszállítmányra bukkantak az EU legújabb szövetségesétől érkező hajón
Rekordméretűnek számít a 10 tonnás drograkomány lefoglalása.
Börtönbe vágná Putyint az európai nagyhatalom? – Úgy vágott vissza a Kreml, amit nem minden nap látni
Moszkva tetszését nem nyerte el az ötlet.
CBAM 2026: a vámkezelés is megakadhat, ha nincs rendben a CBAM-státusz
A CBAM-kötelezettségek 2026. január 1-jétől "éles" üzemmódba kapcsoltak: a vámhatóság a vámkezelések során vizsgálja, hogy az importőr érintett-e CBAM szempontból, és csak meghatározo
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.