Annyira csúszik majd az út, hogy a katasztrófavédelem letiltotta több útról a teherautókat
MTI
A várható ónos eső miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az ország egy részén hétfő éjszakától - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Mukics Dániel tájékoztatása szerint

hétfőn 23 órától előreláthatóan kedd 6 óráig

nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik

  • az M85 autóút Győr, M1 autópálya csomópont és Sopron közötti teljes szakaszán,
  • valamint az M86 autóút Szombathely és Csorna közötti teljes szakaszán,
  • továbbá kedd éjszaka 2 órától előreláthatóan 12 óráig az M1-es autópálya Hegyeshalom országhatár és Budapest, M0 csomópont között,
  • valamint az M15 autóút, az M1 autópálya csomópont és Rajka országhatár közötti teljes szakaszán.

A HungaroMet Zrt. szerint hétfő éjjel és kedd délelőtt vegyes halmazállapotú csapadék: ÉK-en hó, nyugatabbra ónos eső, illetve eső. Kedden a Dunántúlon kisüt a nap, ÉK-en viszont tovább marad a havazás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

