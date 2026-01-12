Felvásárlásokra készül a gyógyszeróriás

A Novartis továbbra is kisebb felvásárlásokkal bővíti portfólióját, miközben tőkeallokációs prioritásai változatlanok maradnak – jelentette be Vasant Narasimhan vezérigazgató a hétfőn, San Franciscóban kezdődött J.P. Morgan egészségügyi konferencián.

"Folyamatosan keressük a fő terápiás területeinkhez illeszkedő lehetőségeket. Olyan üzleteket akarunk kötni, amelyeknek van értelmük, és rendelkezünk a szükséges tőkével ehhez"

– mondta Narasimhan.

A svájci gyógyszergyártó az onkológiára, az immunológiára, az ideggyógyászatra, valamint a szív- és érrendszeri, illetve a vesebetegségekre összpontosít. A vállalat aktívan köt üzleteket, hogy felkészüljön néhány sikergyógyszerének közelgő szabadalmi lejáratára. Ide tartozik többek között a szívelégtelenség kezelésére használt Entresto, az asztma elleni Xolair, valamint az autoimmun betegségek kezelésére alkalmazott Cosentyx.

A Novartis tavaly mintegy 12 milliárd dollárért felvásárolta az amerikai Avidity Biosciences biotechnológiai céget, hogy megerősítse ritka izombetegségek kezelésére szolgáló portfólióját. Emellett legfeljebb 1,7 milliárd dollárért megvette a Regulus Therapeutics vállalatot is, amely révén egy életveszélyes vesebetegség kezelésére szolgáló kísérleti gyógyszerhez jutott hozzá.

Shreeram Aradhye orvosigazgató a konferencia margóján a Reutersnek megerősítette, hogy a cég a jövőben is a négy kiemelt terápiás területen keres majd olyan külső innovációs lehetőségeket, amelyek értéket teremtenek. Hozzátette, hogy a vállalat kiemelt figyelmet fordít az onkológiára, és további lehetőségeket keres a radioligand terápiák területén.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images