Gyászos ipari szám érkezett

Nincs vége az ipar vesszőfutásának. Novemberben az előzetes adatok szerint a termelés volumene 2%-kal elmaradt az előző havitól. Ez 2025 legnagyobb havi alapú visszaesése, de mivel az év korábbi része is gyenge volt, az éves alapú csökkenés 5,4%-os. A friss adattal nőtt a valószínűsége, hogy a tavalyi utolsó negyedévben sem talált magára a magyar gazdaság.

Az ipar 2025-ben a harmadik egymást követő évben volt recesszióban, a szektor teljesítménye novemberben 8%-kal maradt el a koronavírus-járvány előtti csúcsától, a 2023 eleji abszolút tetőpontjához képest 17%-os a zsugorodás.

Az ipar alapvető lehúzó erejét az európai, elsősorban német ipar gyengsége jelenti. Az általánosan gyenge külpiaci konjunktúra mellett a járműipar szerkezeti problémái is rontják a helyzetet: az autó és alkatrész exportunk döcög, az új kapacitások, mlelyek ezen javíthatnának, még nem termelnek érdemben, az akkumulátorgyártás is sokat esett vissza. Emiatt az export esik, nyomot hagyva a teljes gazdasági telesítményen.

