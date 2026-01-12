  • Megjelenítés
Gyászos ipari szám érkezett
Gazdaság

Gyászos ipari szám érkezett

Portfolio
Nincs vége az ipar vesszőfutásának. Novemberben az előzetes adatok szerint a termelés volumene 2%-kal elmaradt az előző havitól. Ez 2025 legnagyobb havi alapú visszaesése, de mivel az év korábbi része is gyenge volt, az éves alapú csökkenés 5,4%-os. A friss adattal nőtt a valószínűsége, hogy a tavalyi utolsó negyedévben sem talált magára a magyar gazdaság.

Az ipar 2025-ben a harmadik egymást követő évben volt recesszióban, a szektor teljesítménye novemberben 8%-kal maradt el a koronavírus-járvány előtti csúcsától, a 2023 eleji abszolút tetőpontjához képest 17%-os a zsugorodás.

Az ipar alapvető lehúzó erejét az európai, elsősorban német ipar gyengsége jelenti. Az általánosan gyenge külpiaci konjunktúra mellett a járműipar szerkezeti problémái is rontják a helyzetet: az autó és alkatrész exportunk döcög, az új kapacitások, mlelyek ezen javíthatnának, még nem termelnek érdemben, az akkumulátorgyártás is sokat esett vissza. Emiatt az export esik, nyomot hagyva a teljes gazdasági telesítményen.

ipar3

További részletek hamarosan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Beleállt Trump fenyegetéseibe az elnök legújabb célpontja
Jön a nagy fordulat az időjárásban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility