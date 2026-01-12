Jön az adat, ami még jobban felbátoríthatja az MNB-t – Ez fog megágyazni a kamatcsökkentésnek?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Kedd reggel publikálja a KSH a decemberi inflációs statisztikát, a Portfolio által megkérdezett elemzők arra számítanak, hogy folytatódik a meredek visszaesés, így akár a 3 százalékos lélektani határt is megközelítheti az áremelkedési ütem. Mindez azért lehet fontos, mert a Magyar Nemzeti Bank (MNB) már decemberben jelezte, hogy a jövőben hónapról hónapra hozza meg a döntéseit. A piac ebből arra következtetett, hogy hamarosan akár kamatcsökkentés is jöhet, vagy legalábbis megnyitotta ez előtt az ajtót a jegybank. A mostaninál fontosabbak majd az év elején érkező inflációs statisztikák lesznek, melyek a hagyományos átárazások mértékéről tanúskodnak.

Jön az újabb inflációs adat

Novemberben a korábbi hónapok 4,3%-os szintjéről 3,8%-ra csökkent az áremelkedés éves üteme, ezzel egy év után került újra 4 százalék alá az éves infláció. Ez abból a szempontból is lényeges fejlemény, hogy így az MNB toleranciasávjába csökkent a drágulási ütem, hiszen a jegybank 3 plusz-mínusz 1 százalékos inflációt céloz meg.

Az áremelkedési ütem várhatóan tovább csökkent decemberben, a Portfolio által megkérdezett elemzők mindegyike érezhetően alacsonyabb értéket vár. A legalacsonyabb előrejelzés 3%, ami 2024 szeptembere óta a legalacsonyabb drágulást jelentené. Az elemzői várakozások mediánja alapján pedig 3,3%-os decemberi inflációs adatot közölhet a KSH.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2025. dec. 2026. dec. 2027. dec. 2026. átlag 2027. átlag Árokszállási Z.–Balog-Béki M. MBH Bank 3,3 4,6 2,5 3,5 3,5 Becsey Zsolt Unicredit Bank 3,1 4,5 4,2 3,3 4,4 Béri Zsófia VIG Alapkezelő 3,2 4,4 - 3,5 - Eppich Győző OTP Bank 3,0 3,8 3,4 - - Jobbágy Sándor Concorde 3,4 - - 3,8 3,6 Kiss Péter Amundi 3,4 4,0 4,2 3,3 4,3 Németh Dávid K&H Bank 3,0 4,1 3,0 3,2 3,4 Nyeste Orsolya Erste Bank 3,2 4,5 2,8 3,4 3,4 Palócz Éva Kopint-Tárki 3,5 4,5 3,0 3,8 3,4 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 3,4 5,0 3,7 4,0 4,3 Varga Zoltán Equilor 3,3 4,8 3,5 3,5 3,4 Virovácz Péter ING Bank 3,0 5,0 3,4 3,2 4,3 konszenzus (medián) 3,3 4,5 3,4 3,5 3,6 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Havi alapon minimális csökkenésre számít az árakban Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője szerint az éves mutató visszaesését a magas bázis is támogatja. Havi alapon elsősorban az üzemanyag- és élelmiszerárak járulhattak hozzá a visszaeséshez, utóbbiak esetében az árrésstop december elejétől érvényes kibővítése is hatással lehetett az árakra.

Az élelmiszerek közül erős lefelé irányuló nyomás alakult ki a tejnél és a sertésnél is a felvásárlási árak tekintetében – hívta fel a figyelmet Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrumának vezetője. Szerinte ez a hatás a fogyasztói árakban decemberben még csak részlegesen jelentkezett: a sertés, a csirkemell, a szárazkolbász ára eshetett, de a tejtermékeknél nem látszott decemberben csökkenés. Ugyanakkor mindez az élelmiszereknél a következő hónapokban mérsékelheti a drágulást.

Akár újabb lefelé meglepetés is elképzelhető a decemberi adatban

- emelte ki Becsey Zsolt, az Unicredit Bank elemzője, aki szerint beszerzési oldalról nincsen jelenleg árnyomás, a nemzetközi árak támogatók, ugyanakkor mind az élelmiszer-termelői, mind a kiskereskedelmi profit rés továbbra is jelentős nyomás alatt lehet.

Az élelmiszerek esetében az árrésstop kiterjesztése mellett a globális folyamatok is inkább az árak csökkenését hozhatták. A szolgáltatások esetében a már megszokott enyhe év végi áremelkedéssel kalkulálhatunk. Ugyanakkor ez utóbbi esetében, ahogyan az élelmiszereknél is benne van a pakliban egy vártnál is kedvezőbb inflációs ráta is – hangsúlyozta Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője szerint az élelmiszerek éves áremelkedése 3% alá mérséklődhet, emellett a tartós fogyasztási cikkek esetében is komolyabb fékeződésre számít.

A fogyasztói árak viszonylagos stabilitását támasztja alá a nyersanyagok mérsékelt világpiaci ára. Bár egyes mezőgazdasági alapanyagok ára ismételten emelkedik – figyelmeztet Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója.

Érdekességként kiemelném, hogy az elmúlt hónapokban az inflációt érdemben felfelé húzta a háztartási energia áremelkedése – novemberben itt 9,8 százalékos drágulást mért a KSH. Ez jelentős részben a magasabb fogyasztásból adódik (több fogy a drágább, átlagfogyasztás feletti energiából). Ha az áremelkedési ütem decemberben is az előző havi szinten marad és ezt kiszűrnénk az inflációból, akkor a pénzromlás mértéke pont a jegybanki célon lenne – hívta fel a figyelmet Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő elemzője.

Itt még nincs vége a csökkenésnek

Rég látott alacsony inflációs adatok jöhetnek a következő hónapokban, hiszen a tavalyi magas bázis, az árrésstopok fenntartása, a jövedékiadó-emelés elhalasztása, illetve a termelői árak felől érzékelhető dezinflációs hatások februárra akár a jegybanki célsáv alatti éves adatot is eredményezhetnek – emelte ki a kilátásokkal kapcsolatban Nyeste Orsolya. Az Erste Bank szakembere szerint érdekes lehet az is, hogy az erős forint hatásai markánsabban megjelennek-e januártól az árakban, valamint az, hogy a piaci szolgáltatások áralakulása mennyiben tükröz magas inflációs várakozásokat.

A csökkenő infláció ellenére fontos kiemelni, hogy még mindig van inflációs nyomás a gazdaságban, az élelmiszerek esetében a magas világpiaci árak hatásait valamelyest ellensúlyozni tudja az árrésstop, ennek az esetleges kivezetése viszont ismét magasabb inflációt eredményezhet – figyelmeztet a kockázatokra Jobbágy Sándor, a Concorde makroelemzője.

Árokszállási Zoltán szerint 2026 első hónapjaiban bőven 3% alatti éves inflációs adatokat láthatunk, februárban akár 2% környékére is csökkenhet a drágulás üteme. Nyáron ugyanakkor a bázishatás gyengülésével visszaemelkedhet az infláció. Az év második fele egyelőre bizonytalan, az árrésstopok eltörlése esetén akár 4% feletti adatok is jöhetnek.

Az év első hónapjaiban várható további csökkenés után egy tartósabb gyorsulásra számíthatunk, melynek tempóját az árrésstopok kivezetése és az azt követő piaci árazáshoz való visszatérés vezérelhet. Év végére ismét 4-5 százalék környékén alakulhat a mutató – tette hozzá Virovácz Péter.

Az idei infláció kapcsán van még egy nagy kérdés: a fiskális stimulus nyomán megnövekvő kereslet inflációs hatása, ami akár még kellemetlen meglepetést is okozhat – figyelmeztet Regős Gábor.

Mikor léphet az MNB?

Az év eleji átárazások mértéke lehet az egyik döntő faktor abban, hogy mikor tud elkezdeni kamatot csökkenteni az MNB – vélekedik Árokszállási Zoltán. Az MBH Bank szakembere szerint az üzemanyagok további áralakulása is fontos lehet: az elmúlt hónapokban trendszerű csökkenés volt megfigyelhető és ez januárban is folytatódni látszik egyelőre.

Láthatóan a piac is egyre korábbra árazza a kamatcsökkentések megindulását

- emelte ki a szakértő. Ugyanakkor szerinte az év első egy-két havi inflációs adatait még látniuk kellene, hogy valóban előrehozzák a kamatcsökkentési várakozásukat.

A decemberi adat véleményünk szerint alapvetően támogató lehet egy első negyedévben bekövetkező kamatcsökkentésre, azonban, ha ez divergens folyamatok mellett alakul ki (alacsony termékinfláció, magas szolgáltatás infláció) az kivárásra késztetheti a jegybankot – vélekedik Becsey Zsolt. Az Unicredit elemzője szerint a lazítás tekintetében a forintárfolyam stabilitása és a forró pénzek érzékenysége is meghatározó tényező lesz a jegybanknak.

A következő három hónap inflációs rátája kulcsfontosságú lesz a megváltozott monetáris politikai környezetben

- emelte ki Virovácz Péter. Az ING Bank szakembere szerint könnyen lehet, hogy

ha az MNB által is prognosztizált 3 százaléknál alacsonyabb lesz a decemberi inflációs ráta, akkor a Monetáris Tanács nem vár tovább és elindítja a kamatvágási ciklust.

Összességében az elemző idén 50-100 bázispont közötti kamatvágásra számít, leginkább az év eleji árfolyamatok, a forint stabilitása és a befektetői hangulat alakulásának függvényében.

Monetáris politikai szempontból a várhatóan tovább csökkenő inflációnak lazább kamatpolitika lenne a tankönyvi eredménye, azonban az egyedi és nem feltétlenül fundamentális hatások miatti csökkenés óvatosságra int – véli Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója. Szerinte az év eleji átárazások fontos jelzést adnak majd a jegybank számára, így

a következő inflációs adat megjelenéséig kivárás lehet a piacon is.

Mindenesetre a várttól nagyban eltérő adatok érdemben befolyásolhatják a hazai eszközök árazását, így év elején nagyobb lehet a volatilitás - teszi hozzá.

Vagyis most az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy a jegybank megvárja a 2026-os év első egy-két inflációs adatát mielőtt a kamat csökkentésébe kezd. Amennyiben azonban menet közben a vártnál lényegesen alacsonyabb áremelkedési statisztika érkezik, az felülírhatja ezt a forgatókönyvet és elindulhat a decemberben kommunikációs szinten előkészített lazítás.

