Két új sebességmérő kerül a Balatonhoz

Siófok mintegy 10 millió forintot fordít két új, fix telepítésű sebességmérő berendezés telepítésére a közlekedésbiztonság javítása érdekében. Az önkormányzat saját forrásból finanszírozott eszközöket várhatóan tavasszal helyezik üzembe, működtetésükről a helyi rendőrkapitányság gondoskodik - írja Lengyel Róbert, Siófok polgármestere a Facebookon.

A város vezetése a rendőrséggel egyeztetve döntött arról, hogy két fix telepítésű sebességmérő készülékkel igyekszik javítani a közlekedési fegyelmet. A beruházás teljes költsége – amely magában foglalja a tervezést, a kivitelezést és az első év fenntartási díját – megközelíti a 10 millió forintot.

Az önkormányzat a szükséges összeget teljes egészében saját költségvetéséből biztosítja. A berendezések későbbi üzemeltetése már a rendőrkapitányság feladata lesz.

Az egyik készülék a Fő utca 246. szám előtti szakaszon,

a másik a Tanácsház utca 18–22. közötti részen kap helyet,

mindkettő az út déli oldalán.

A döntés hátterében az áll, hogy a város több pontján visszatérő problémát okoz a szabálytalan közlekedés. A gyorshajtás és a tilos jelzésen történő áthaladás különösen a nyári időszakban jelent fokozott kockázatot, amikor egyes autósok felelőtlenül, agresszívan vezetnek, veszélyeztetve ezzel saját és mások biztonságát.

A korábban telepített hasonló eszközök már bizonyították hatékonyságukat. A Bajcsy-Zsilinszky utcában néhány éve kihelyezett sebességmérő jelentősen csökkentette az átlagsebességet az érintett útszakaszon.

A tapasztalatok szerint a szabályszegők többsége már nem a helyi lakosok közül kerül ki.

