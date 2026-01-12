Kisebb tűz volt a Papp László Arénában

Műszaki hiba következtében elektromos berendezés gyulladt ki a XIV. kerületi Stefánia úton található Papp László Budapest Sportaréna -1. szintjén. A fővárosi hivatásos tűzoltóegységek poroltó készülék segítségével sikeresen megfékezték a tüzet.

A helyszínen a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja a beavatkozást. A tűzoltó rajok jelenleg a füsttel telítődött épületrész átszellőztetését végzik a károk minimalizálása érdekében.

Az áramszolgáltató szakemberei is kivonultak a helyszínre, és

biztonsági okokból leválasztották a létesítményt az elektromos hálózatról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images