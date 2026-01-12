  • Megjelenítés
Lázár János bejelentette: január 20-án jön az új KRESZ!
Lázár János bejelentette: január 20-án jön az új KRESZ!

Lázár János építési és közlekedési miniszter a hétfői Közlekedésinfón bejelentette, hogy január 20-ára elkészül a Kresz módosított változata, amely a miniszter Facebook-oldalán lesz elérhető.
Lázár János a Közlekedésinfón elmondta, hogy január 20-án szeretnék nyilvánosságra hozni az új Kresz szövegét, a végleges szabályozást pedig szeptemberben szeretnék bevezetni.

Teljesen más közlekedési rendszert ajánlunk a magyaroknak

- mondta el a miniszter az új Kresz kapcsán.

A szabályzat szövegezését jelenleg az ELTE nyelvészei lektorálják, a tervezet létrehozásához pedig 100 szervezettel, és 70 szakértővel egyeztettek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

