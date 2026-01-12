Megérkezett az időjárás-előrejelzés: jelentős változás közeleg, de többfelé havazhat még a héten

A múlt hét folyamán egy évtizede nem látott hóhelyzet sújtotta Magyarországot, miután egy mediterrán ciklon következtében több hullámban kiadós havazás érkezett az országba. A hétvége folyamán több régióra riasztás volt érvényben hófúvás miatt.
A HungaroMet Facebook-bejegyzése szerint hétfőn már nem kell erős szélre készülni. A mai napra jelenleg nincs érvényben riasztás hófúvás miatt, ónos eső miatt azonban több nyugati megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.
Az időjárás-előrejelzés szerint északkeleten csak lassan szakadozik a felhőzet, így ott gyenge havazás sem kizárt hétfőn, máshol viszont általában derült, napos idővel indul majd a hét. Napközben nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, estére mindenütt beborul az ég.
Késő délutántól északnyugat felől növekszik a csapadék esélye, eleinte havazás, majd ónos eső is várható.
A nap első felében még helyenként élénk lehet a nyugati szél, aztán délire fordul, és mindenütt mérséklődik, legyengül a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és 0 fok között valószínű. Késő estére
-16 és -1 Celsius-fok közé hűl le a levegő, délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.
