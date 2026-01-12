Megkezdődött a művelet a mélytengeren: a nagyhatalom lépése mindent megváltoztathat

Japán hétfőn elindította első olyan tengeri kutatóexpedícióját, amelynek célja ritkaföldfémek ipari méretű kitermelésének tesztelése a mélytengerből.

A fúróberendezéssel felszerelt kutatóhajó a Tokiótól mintegy 1900 kilométerre délkeletre fekvő Minamitori-atoll térségébe hajózott, ahol hat kilométeres mélységből, egy hónapon át folyamatosan szivattyúznának a felszínre ritkaföldfémekben gazdag iszapot.

A program politikai és gazdasági hátterét a Kínával kiéleződő nyersanyag-konfliktus adja. Peking a múlt héten megtiltotta több, polgári és katonai felhasználású termék Japánba irányuló exportját, és a Wall Street Journal szerint a ritkaföldfém-kivitel további szigorítását is megkezdte. Ezek az elemek kulcsfontosságúak az elektromos és hibrid járművek motorjaiban használt mágnesekhez, így a japán autóipar számára stratégiai jelentőségű az ellátás biztonsága. A G7 pénzügyminiszterei is napirendre tűzték a kérdést washingtoni találkozójukon.

Japán már a 2010-es kínai exportkorlátozások után elkezdte diverzifikálni beszerzéseit:

a kínai függőség aránya azóta 90 százalékról 60 százalékra csökkent, ausztrál projektekbe – például a Sojitz és a Lynas együttműködésébe – való befektetésekkel, valamint az újrahasznosítás ösztönzésével.

A Minamitori környéki bányászat azonban az első kísérlet arra, hogy a ritkaföldfémeket hazai forrásból, tengeri lelőhelyről nyerjék ki.

A japán kormány 2018 óta mintegy 40 milliárd jent (83,72 milliárd forintot) költött a fejlesztésre, és ha a mostani próba sikeres, 2027 februárjára tervezik az első nagyobb léptékű kitermelést.

Elemzők szerint a projekt eddig a magas költségek miatt nem tűnt gazdaságosnak, de a kínai exportkorlátozások és az emelkedő árak mellett megtérülővé válhat.

A térség geopolitikai érzékenységét jelzi, hogy a tavalyi előkészítő mérések idején kínai hadihajók jelentek meg a környéken, amit a japán projektvezetők nyílt megfélemlítési kísérletként értékeltek.

