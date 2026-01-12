  • Megjelenítés
Megkezdődött a nagy menekülés az amerikai eszközökből – elindult a purgálás
Megkezdődött a nagy menekülés az amerikai eszközökből – elindult a purgálás

Feszültség alakult ki a pénzpiacokon, miután a Trump-adminisztráció fokozta támadásait a Federal Reserve ellen, ami aggodalmakat keltett a jegybank monetáris politikai függetlenségével kapcsolatban – számolt be a Bloomberg. A dollár, az amerikai államkötvények és a tőzsdék is megsínylik az újabb jegybanki függetlenséget fenyegető lépést. 

Hétfőn jelentős eladási hullám indult az amerikai eszközökben, miután Jerome Powell Fed-elnök közölte, hogy a vele szemben kilátásba helyezett büntetőjogi eljárás – amely a Fed székházának felújításával kapcsolatos kongresszusi meghallgatásához kötődik – valójában a monetáris politikával kapcsolatos nézeteltérés következménye.

A Bloomberg összesítése szerint a piacok is leszámolást áraznak: a dollár, az amerikai államkötvények és a tőzsdei határidős ügyletek egyaránt estek a bejelentés óta.

Az esemény a jegybank elleni konfrontációk sorába illeszkedik, a Lisa Cook kormányzó leváltására irányuló törekvésektől kezdve az agresszív kamatcsökkentésekre vonatkozó ismételt felhívásokig. A piacok most azt mérlegelik, mennyire avatkozhat be az elnök a jegybank kamatpolitikájába, amelyet évtizedek óta igyekeztek politikai befolyástól mentesen tartani az árstabilitás biztosítása érdekében.

Minden olyan fejlemény, amely megkérdőjelezi a Fed függetlenségét, bizonytalanságot kelt az amerikai monetáris politikával kapcsolatban

– nyilatkozta Gary Tan, az Allspring Global Investments portfóliómenedzsere a hírügynökségnek. „Ez valószínűleg megerősíti a dollártól való diverzifikáció meglévő trendjeit, és növeli az olyan hagyományos fedezeti eszközök iránti érdeklődést, mint az arany” – tette hozzá.

A Bloomberg dollárindexe 0,2%-kal esett az ázsiai kereskedésben, az S&P 500 határidős ügyletek 0,5%-kal, míg a Nasdaq 100 kontraktusok 0,8%-kal csökkentek.

A 10 éves amerikai államkötvények hozama két bázisponttal emelkedett a londoni kereskedés kezdetén.

A befektetők számára az eszkaláció fokozott piaci volatilitást vetít előre a hosszú távú monetáris politikára gyakorolt potenciális hatása miatt. A JPMorgan Asset Management arra számít, hogy a hírek meredekebbé teszik az államkötvényhozamok görbéjét az agresszívebb kamatcsökkentési várakozások miatt.

A Lombard Odier szerint a dollár és az államkötvények további nyomás alá kerülhetnek, míg az Invesco Asset Management szerint a nem amerikai eszközök, például az európai és ázsiai részvények vonzóbbnak tűnnek.

A vita Trump és Powell régóta tartó nézeteltéréséből ered. Az elnök arra sürgette a Fedet, hogy gyorsabban csökkentse a kamatokat a gazdaság fellendítése és az állami hitelfelvételi költségek csökkentése érdekében, míg a kamatokat meghatározó Fed-kormányzók óvatosak voltak az emelkedő infláció miatt.

„A hírek ismét elindíthatják az »Adjuk el Amerikát« narratívát a piacnyitásra” – mondta Gerald Gan, a szingapúri Reed Capital Partners befektetési igazgatója. A dinamika egy olyan adminisztrációt tükröz, amely a közvélemény támogatásának visszaszerzésére összpontosít a félidős választások előtt, még az intézményi hitelesség kárára is.

Az amerikai eszközök már tavaly is nyomás alá kerültek, amikor Trump váratlan globális vámemelési bejelentése pánikot okozott a piacokon. A dollár 2025-ben több mint 8%-kal zuhant, ami 2017 óta a legmeredekebb éves csökkenés volt.

A Fed elleni vizsgálat újabb példa arra, hogy az amerikai eszközök egyre kevésbé vonzók

– mondta David Chao, az Invesco Asset Management globális piaci stratégája a Bloombergnel. „Az USA nemcsak visszahúzódik az „Amerika-erőd” határai mögé, hanem egyre ragadozóbbá is válik” – tette hozzá.

Egyesek óvatosabb álláspontot képviselnek, mondván, hogy a dollár erős tartalékvaluta-pozíciója, az államkötvények mély likviditása és a részvényeket hajtó mesterséges intelligenciás boom miatt minden visszaesés vásárlási lehetőséget jelenthet. „Bár mindig aggódunk a függetlenség miatt, ez olyasmi, amit figyelemmel kísérünk, és akkor hozunk döntéseket, amikor jobban meghatározható gazdasági következmény van” – magyarázta Marvin Loh, a bostoni State Street vezető makrostratégája a Bloombergnek

Powell vizsgálata „inkább füstnek, mint tűznek tűnik” jelenleg – mondta Hebe Chen, a Vantage Global Prime Pty vezető piaci elemzője, de hogy ez meddig tart, az vitatható. Szerinte a hosszabb távú és mélyebb gyökerű következményei sokkal mélyrehatóbbak.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

