Meglepő bejelentést tett az amerikai olajipar: nem támogatják a klímaszabályok eltörlését
Portfolio
Az Amerikai Petrolipari Szövetség (API) támogatja az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének (EPA) javaslatát, amely a járművekre vonatkozó üvegházhatású gázokra vonatkozó szabályozás alapját kívánja eltörölni, de a hőerőművekre és más állandó ipari létesítményekre nem, mondta az API elnöke hétfőn a Reuters beszámolója szerint.

Nem támogatnánk az állandó kibocsátó forrásokra vonatkozó veszélymegállapítás eltörlését

– mondta Mike Sommers, az API elnöke a sajtónak. Hozzátette, hogy a szövetség úgy véli, szabályozási szempontból „a legnagyobb jogosultsággal rendelkezik”, és egyértelmű, hogy az EPA hatáskörrel bír az üvegházhatású gázok e forrásokból történő szabályozására.

Az EPA a közeljövőben tervezi véglegesíteni azt a javaslatát, amelyben megkérdőjelezi azt a tudományos álláspontot, miszerint az üvegházhatású gázok veszélyeztetik a közegészséget (az úgynevezett „veszélymegállapítás”),

ami eltörölné a jogi alapot, amely minden fontos klímaszabályozás mögött áll.

A „veszélymegállapítás” eltörlése aláásná az egyik legfontosabb szövetségi szabványt, amely lehetővé tette az Egyesült Államok számára a klímaváltozás elleni fellépést azáltal, hogy szabályozta a járműveket, az ipart és az energiatermelő létesítményeket, amelyek hőcsapdázó üvegházhatású gázokat bocsátanak ki.

