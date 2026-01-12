  • Megjelenítés
Teljes szélességében lezártak egy főutat

MTI
Összeütközött két autó a 31-es főúton Szentmártonkáta és Tápiószecső között hétfő este, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.

Hétfő este két személyautó ütközött össze a 31-es főúton, Szentmártonkáta és Tápiószecső között, az érintett útszakaszt a baleset miatt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

Tájékoztatásuk szerint az 52-es és 53-as kilométerszelvény között történt balesetben az egyik gépkocsi az árokba sodródott és a tetejére borult.

