Váratlan fordulat: az utolsó pillanatban nyúltak hozzá az energiatárolói támogatási programhoz
Váratlan fordulat: az utolsó pillanatban nyúltak hozzá az energiatárolói támogatási programhoz

Portfolio
Közel egy hónappal későbbre, február 10-re halasztották a Jedlik Ányos Energetikai Program vállalati energiatárolós pályázatának benyújtási határidejét az eredetileg január elejére tervezett időponthoz képest – olvasható a pályázati honlapon.
A "megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára" elnevezésű, tavaly november 20-án kihirdetett támogatás keretében energiatároló kötelező telepítése mellett megújuló energiatermelők kiépítésére, bővítésére kaphatnak támogatást a vállalatok. A teljes keretösszeg 50 milliárd forint, amelyből minimum 10 millió, maximum 1 milliárd forintra lehet pályázni - további részletek ebben a cikkben.

A honlapon pénteken megjelent módosítás alapján a támogatásra irányuló kérelmet

2026. február 10-től lehet benyújtani az elektronikus pályázati felületen

- amire eredetileg január 12-től lett volna lehetőség.

A tavaly őszi energetikai csúcsrendezvényünkön, a Portfolio Energy Investment Forum 2025 eseményen Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár is kiemelte, hogy bár a magyar napelemes fejlesztések gyors üteme világszinten példátlan, ami komoly eredmény, de a napenergia csak az idő 16 százalékában használható teljes kihasználtsággal, ezért kulcsfontosságú az energiatárolás fejlesztése.

Éppen ezért a vállalati méretű tárolók mellett a kormány tervezetten idén januárban elindít egy másik, 100 milliárd forint összértékű lakossági energiatárolói támogatást is, amely keretében a háztartások akár 2,5 millió forint támogatást is kaphatnak.

