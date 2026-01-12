  • Megjelenítés
Zárlatról döntött a rendőrség
Gazdaság

Zárlatról döntött a rendőrség

MTI
Hajózási zárlatot rendeltek el kishajókra, vízi sporteszközökre, csónakokra - tette közzé a police.hu.

A Duna Szap-Mohács (1811+000 fkm – 1433+000 fkm) közötti szakaszán, a Magyarország államhatárain belüli vízterületen a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok közlekedése tilos.

A korlátozás alól mentesülnek a folyamfelügyeleti és vízügyi szervek, a komp- és révátkelők kishajói, az esetlegesen szükségessé váló mentési és segítségnyújtási munkálatokban részt vevő kishajók és egyéb úszólétesítmények, valamint a víziközlekedésben résztvevő úszólétesítmények szolgálati kishajói, csónakjai.

A hajósoknak szóló hirdetményt Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály tette közzé hétfőn - olvasható a tájékoztatóban.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

