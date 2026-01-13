Elárulták, miért kellett lezárni a repteret

Extrém időjárási körülményekkel szembesültek kedden a hajnali órákban a budapesti repülőtéren, hajnal három óra óta havazott, majd ez a kora reggeli órákban ónos esőre váltott a reptér környezetében is, ezért 10 óra 25 perckor elrendelték biztonsági okok miatt a repülőtérzárat, majd 13 órakor mindkét pályával újra nyitott a légikikötő - mondta Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese a Liszt Ferenc repülőtéren tartott sajtótájékoztatón.

Hozzátette, hogy az újranyitás után továbbra is a legmagasabb, hármas fokozatú havas készültség van érvényben a repülőtéren.

Kedden a budapesti repülőtérhez hasonlóan a bécsi és a pozsonyi reptéren is extrém körülmények voltak, a csapadék, az ónos eső mennyisége és az időjárási körülmények miatt az üzemelés nem volt biztonságos.

Valentínyi Katalin kiemelte, mindkét kifutópályát, a gurulóutakat és az előtereket folyamatosan takarították, jégtelenítették. Ehhez az eszközök rendelkezésre állnak, így a 31 járműből álló havas flottájuk, továbbá a jégtelenítő anyagok folyadék és granulátum formában.

Kicsúszott egy gép

Beszámolt arról is, hogy történt egy kisebb incidens kedden a délelőtt folyamán, az Ethiopian Airlines cargo járatának az orrfutóműve kicsúszott gurulás közben a gurulóútról. A hatóságokkal közösen vizsgálják ennek az eseménynek a körülményeit, hogy mi történt pontosan. A Budapest Airport csapatai folyamatosan dolgoznak azon, hogy a gépet ki tudják szabadítani, az elakadt légijármű a forgalmat nem befolyásolja - tette hozzá a vezérigazgató-helyettes.

Valentínyi Katalin minden utast arra kért, kövessék a Budapest Airport weboldalát, social media felületeit, mert itt folyamatosan tájékoztatnak az aktuális körülményekről, emellett fontos, hogy a légitársaságoktól kapott információt is kövessék és aszerint járjanak el.

8 gépet irányítottak át

A délelőtt folyamán a légiforgalmi irányítás 8 járatot más városba irányított Budapestről, jellemzően Belgrádba, Zágrábba, illetve Grazba, 5 járatot pedig töröltek. Azok a gépek, amelyek Budapestre jöttek volna, a repülőtér megnyitásáig nem szálltak fel - mondta a vezérigazgató-helyettes.

Beszámolt arról is, hogy személyi sérülés kedden a repülőtéren nem történt, az utasok nyugalomban várakoznak, a check-in folyamatos volt a lezárás idején, az utasokat a tranzitzónában várakoztatták addig, amíg a járatuk el nem indul.

A Liszt Ferenc repülőteret üzemeltető Budapest Airport az újranyitás után azt írta a Facebook-oldalán, hogy a járatok érkezése és indulása biztonságosan megvalósul, a kedvezőtlen időjárás miatt ugyanakkor a forgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor