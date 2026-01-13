Érkezik az ónos eső, riasztás van érvényben Budapestre - A Liszt Ferenc repteret is lezárták jegesedés miatt

Lezárták a Liszt Ferenc repteret
Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból átmenetileg nem indít és fogad járatokat - jelentette be Lázár János a Facebookon.
Bács-Kiskun vármegyére is narancs riasztást adtak ki
A HungaroMet frissítette a keddre érvényes meteorológiai riasztásokat, így Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér és Pest vármegyék után Bács-Kiskun vármegyére is másodfokú (narancs riasztás van érvényben ónos eső miatt.
Fel kellett függeszteni a légi közlekedést két régiós reptéren
Az ónos eső miatt átmenetileg felfüggesztették a légi közlekedést Bécsben és Pozsonyban, miközben Budapest egyelőre zavartalanul üzemel - számolt be az Időkép.
Több út elesett a havazásban
Több baleset és az erős havazás nehezíti a közlekedést országszerte, torlódások alakultak ki a főváros felé vezető utakon - írja az Útinform.
Jön az ónos eső: már Budapestre is másodfokú riasztás van érvényben
Ahogy azt a tegnapi előrejelzések is mutatták, kedden egy melegfronttal együtt újabb csapadékzóna érte el Magyarországot, amely a Dunántúltól haladva többfelé hoz majd ónos esőt, a keleti tájakon pedig tartós havazást. A HungaroMet kedd reggel kiterjesztette a másodfokú, narancssárga riasztás területét Fejér és Pest vármegye egyes területeire is, Budapestet is beleértve.
Egyre több megyére érkezik riasztás: jön az ónos eső, egyes területeken pedig tartós havazás várható
Ahogy azt már a tegnapi nap folyamán is előrejelezték a meteorológusok, az éjszaka folyamán egy melegfront hozott újabb csapadékzónát Magyarországra, amelynek hatására havazás, és főleg a Dunántúlon ónos esőre van kilátás. Keddre Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom, Pest és Fejér vármegyék nagy részére másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben. A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint a nap folyamán zömében borult időre lehet számítani, délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet tekintetében nagy lesz a kontraszt: az ország nyugati területein néhol +7 Celsius-fok is lehet, míg a keleti területeken lesz, ahol mindössze -8 Celsius-fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?