Fordulat jön az időjárásban
Fordulat jön az időjárásban

A mozgalmas napok után lenyugszik az időjárás, sem erős szél, sem kemény fagyok, sem jelentős csapadék nem várható, ellenben az ország legnagyobb részén tartósan borult, párás, ködös idő szitálással, ónos szitálással igen - írja a HungaroMet Zrt.

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délután a keleti tájak kivételével szakadozik, csökken a felhőzet, helyenként a nap is előbukkanhat. Éjszaka a délnyugati tájak kivételével rétegfelhőzet, főleg a Dunántúlon zúzmarás köd képződhet, mely szerdán napközben is tartósan megmarad, így inkább csak a délnyugati országrészben lehet kevesebb a felhő és napos az idő. A kelet, délkelet felé vonuló csapadékzónából ma délutánig még keleten havazás valószínű, több cm friss hó hullhat, míg nyugatabbra ónos esőre, fagyott esőre is számítani kell.

Délnyugat felől azonban csökken a csapadékhajlam, a délnyugati országrész már csapadékmentes marad. Estétől inkább csak hószállingózás, ónos szitálás fordulhat elő. Szerda este északkeleten kisebb havazás, ónos eső is lehet. Az ország nagy részén gyenge keleties irányú légmozgás lesz a jellemző, míg a délnyugati, déli országrészben a délnyugati, déli szelet időnként élénk, erős lökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -12, -2 fok között alakul, de északkeleten -15 fok körüli minimumok is előfordulhatnak, míg délnyugaton ennél jóval enyhébb lehet az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire -5 és +2 fok között valószínű, a naposabb délnyugati tájakon ennél jóval enyhébb lehet az idő, 10 fok körül vagy kevéssel afelett alakulhat a maximum.

Csütörtökön túlnyomóan borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható, mindössze délnyugaton vékonyodhat a felhőzet. Az északkeleti megyékben reggelig helyenként előfordulhat ónos eső, havazás, másutt ónos szitálás, szitálás, hószállingózás lehet. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában -2 és +4 fok között alakul, de délnyugaton jóval enyhébb lehet az idő. 

Pénteken túlnyomóan borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható, mindössze délnyugaton vékonyodhat a felhőzet. Kevés helyen kialakulhat gyenge vegyes halmazállapotú csapadék. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. Hajnalban -4 és +2, kora délután általában -1 és +4 fok között alakul a hőmérséklet, de délnyugaton jóval enyhébb lehet az idő. 

