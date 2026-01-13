Gigászi terjeszkedésbe kezd az Aldi Amerikában

Az Aldi célja, hogy 2024 végére 2800-ra növelje amerikai üzleteinek számát, hosszabb távon pedig 2028-ra 3200 boltot szeretne működtetni. A vállalat közlése szerint a bővítést a tavalyi év rekordja,
17 millió új vásárló megjelenése indokolja.
"Az amerikai háztartások egyharmada vásárolt az Aldinál az elmúlt évben, és 2026-ban arra összpontosítunk, hogy még könnyebbé tegyük a vásárlók számára, hogy először a mi polcainkról válogassanak" - nyilatkozta Atty McGrath, az Aldi USA vezérigazgatója.
"Ez azt jelenti, hogy még több környékre visszük el az Aldit, fejlesztjük a weboldalunkat, és további elosztóközpontokat tervezünk" - tette hozzá a cégvezető.
A szupermarketlánc idén belép a 40. amerikai államba, Maine-be, és több mint 50 új üzletet nyit Denver és Colorado Springs térségében, 10-et Phoenixben, valamint megduplázza üzleteinek számát Las Vegasban. Az Aldi emellett 80 Southeastern Grocers üzletet alakít át saját márkájú szupermarketté, miután 2024-ben felvásárolta a vállalatot.
A terjeszkedés részeként három új elosztóközpontot is létrehoznak Floridában, Arizonában és Coloradóban. Az Aldi várakozásai szerint mindhárom létesítmény 2029-re már működni fog.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az energiatároló ma már nem extra, hanem sok esetben a túlélés feltétele
Beszámolónk a DimenSim BootCamp eseményről.
Autósok, figyelem! - Itt az ónos eső
Az ország felében havazni fog, a másikban kisüt a nap.
Állampapír-befektetők, figyelem: már a DÁP-pal is használható a WebKincstár és a MobilKincstár
Egyszerűsödik az állampapírosok élete.
Kirobbant a tömeges elégedetlenség Ursula von der Leyen legnagyobb üzlete miatt
Ezrek vonultak a diadalívhez az egyezmény elleni tüntetések miatt.
Megrohamozták a magyar cégek az MFB Pontokat a megemelt kamatmentes hitel miatt
Miután 20-ról 50 millióra emelték a maximális hitelösszeget.
Történelmi leépítés az autóiparban: ilyen még nem volt a modern időkben, Magyarország is veszélyben
A válság mélysége már intézményi szinten is konszolidációt és kapacitásleépítést vetít előre.
Egy évtizede nem történt ennyire riasztó dolog az EU-ban – riadót fújtak Brüsszelben
A legnagyobb bajt nem az uniós, hanem a tagállami szabályozások jelentik.
Daron Acemoglu: Vége a szabályokon alapuló világrendnek
A Nobel-díjas közgazdász írása.
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
CBAM 2026: a vámkezelés is megakadhat, ha nincs rendben a CBAM-státusz
A CBAM-kötelezettségek 2026. január 1-jétől "éles" üzemmódba kapcsoltak: a vámhatóság a vámkezelések során vizsgálja, hogy az importőr érintett-e CBAM szempontból, és csak meghatározo
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?