Gigászi terjeszkedésbe kezd az Aldi Amerikában

Az Aldi célja, hogy 2024 végére 2800-ra növelje amerikai üzleteinek számát, hosszabb távon pedig 2028-ra 3200 boltot szeretne működtetni. A vállalat közlése szerint a bővítést a tavalyi év rekordja,

17 millió új vásárló megjelenése indokolja.

"Az amerikai háztartások egyharmada vásárolt az Aldinál az elmúlt évben, és 2026-ban arra összpontosítunk, hogy még könnyebbé tegyük a vásárlók számára, hogy először a mi polcainkról válogassanak" - nyilatkozta Atty McGrath, az Aldi USA vezérigazgatója.

"Ez azt jelenti, hogy még több környékre visszük el az Aldit, fejlesztjük a weboldalunkat, és további elosztóközpontokat tervezünk" - tette hozzá a cégvezető.

A szupermarketlánc idén belép a 40. amerikai államba, Maine-be, és több mint 50 új üzletet nyit Denver és Colorado Springs térségében, 10-et Phoenixben, valamint megduplázza üzleteinek számát Las Vegasban. Az Aldi emellett 80 Southeastern Grocers üzletet alakít át saját márkájú szupermarketté, miután 2024-ben felvásárolta a vállalatot.

A terjeszkedés részeként három új elosztóközpontot is létrehoznak Floridában, Arizonában és Coloradóban. Az Aldi várakozásai szerint mindhárom létesítmény 2029-re már működni fog.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images