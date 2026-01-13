  • Megjelenítés
Gigászi terjeszkedésbe kezd az Aldi Amerikában
Gazdaság

Gigászi terjeszkedésbe kezd az Aldi Amerikában

Portfolio
Az Aldi nagyszabású terjeszkedést jelentett be az Egyesült Államokban, ahol idén ünnepli 50 éves jelenlétét. A diszkontlánc több mint 180 új üzletet nyit, válaszul a rekordszámú új vásárlóra - számolt be a Retail Detail.

Az Aldi célja, hogy 2024 végére 2800-ra növelje amerikai üzleteinek számát, hosszabb távon pedig 2028-ra 3200 boltot szeretne működtetni. A vállalat közlése szerint a bővítést a tavalyi év rekordja,

17 millió új vásárló megjelenése indokolja.

"Az amerikai háztartások egyharmada vásárolt az Aldinál az elmúlt évben, és 2026-ban arra összpontosítunk, hogy még könnyebbé tegyük a vásárlók számára, hogy először a mi polcainkról válogassanak" - nyilatkozta Atty McGrath, az Aldi USA vezérigazgatója.

"Ez azt jelenti, hogy még több környékre visszük el az Aldit, fejlesztjük a weboldalunkat, és további elosztóközpontokat tervezünk" - tette hozzá a cégvezető.

Még több Gazdaság

Egyre több megyére érkezik riasztás: jön az ónos eső, egyes területeken pedig tartós havazás várható

Itt a friss inflációs adat!

Az Apple hőskorából származó ereklyéket árvereznek el

A szupermarketlánc idén belép a 40. amerikai államba, Maine-be, és több mint 50 új üzletet nyit Denver és Colorado Springs térségében, 10-et Phoenixben, valamint megduplázza üzleteinek számát Las Vegasban. Az Aldi emellett 80 Southeastern Grocers üzletet alakít át saját márkájú szupermarketté, miután 2024-ben felvásárolta a vállalatot.

A terjeszkedés részeként három új elosztóközpontot is létrehoznak Floridában, Arizonában és Coloradóban. Az Aldi várakozásai szerint mindhárom létesítmény 2029-re már működni fog.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Idei mélypontjára gyengült a forint – itt a megrázkódtatás a piacoknak
Megjött a riasztás: mutatjuk, hol csap le az ónos eső Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility