Itt a fordulat az olaj árában
Itt a fordulat az olaj árában

Nagy emelkedésben vannak ma az olajárak, mivel a befektetők az iráni válság és a lehetséges kínálati zavarok kockázatát árazták. A Brent jegyzése november közepe óta nem látott szintre kapaszkodott.

A Brent olaj határidős jegyzése 1,7 százalékkal, hordónként 64,9 dollárra ugrott, ami november közepe óta a legmagasabb ár.

Az amerikai WTI ára szintén 1,7 százalékkal emelkedett, 60,52 dollárra.

A piac egyre inkább beárazza a geopolitikai kockázatokat - ide lehet sorolni az iráni olajexport esetleges kiesését, a venezuelai helyzetet, valamint az orosz–ukrán háborúval és Grönlanddal kapcsolatos fejleményeket.

Irán, a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének egyik legnagyobb termelője, évek óta nem látott súlyosságú kormányellenes tüntetéshullámmal néz szembe. Egy emberi jogi szervezet szerint a hatósági fellépés több száz halálos áldozatot követelt, és ezrek letartóztatásához vezetett. Donald Trump amerikai elnök katonai beavatkozással is fenyegetett, és bejelentette, hogy az Iránnal üzletelő országokra 25 százalékos vámot vetne ki az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemre.

Irán olajexportjának jelentős része Kínába irányul - az ING szakértői szerint kérdéses, hogy Washington a közelmúltban megkötött kereskedelmi fegyverszünet után valóban újabb vámokkal akarná-e terhelni a kínai kapcsolatokat.

A Brent és a közel-keleti Dubai benchmark olajtermék közötti árkülönbözet kedden július óta a legmagasabb szintre ugrott az iráni és a venezuelai feszültségek hatására. A Barclays becslése szerint

az iráni helyzet hordónként 3–4 dolláros geopolitikai kockázati felárat épített az olajárakba.

A piacok emellett a venezuelai kínálat fokozatos visszatérésével is számolnak. Donald Trump múlt héten bejelentette, hogy Caracas akár 50 millió hordónyi, korábban szankciók alá eső olajat is átadhat az Egyesült Államoknak. A venezuelai nyersolajért folyó versenyben egyelőre a globális kereskedőházak járnak az élen, megelőzve az amerikai olajipari nagyvállalatokat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

