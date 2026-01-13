  • Megjelenítés
Ki kellett üríteni a Fazekas Gimnáziumot
Ki kellett üríteni a Fazekas Gimnáziumot

Az elektromos hálózatában keletkezett meghibásodás miatt ki kellett üríteni a a Fazekas Gimnázium épületét - írja Pikó András, kerületi polgármester a Facebookon.

Nincs személyi sérülés.

A tűzoltók a helyszínen, megérkeztek az EON szakemberei, a kárelhárítás elkezdődött és várhatóan késő délutánra ér véget. A környék több épületében áramkimaradás van, a rendészek végig kopogtatják a házakat.

A Józsefvárosi Önkormányzat munkatársai a helyszínen segítenek, a diákok és a tanárok számára kinyitottuk

a polgármesteri hivatal meleg tárgyalóit, meleg teát és kávét biztosítunk számukra

- írja Pikó.

