Kicsúszott egy gép Ferihegyen

Azt írták, a fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad, azt kérték, hogy az érdeklődők kövessék a repülőtér-üzemeltető online felületeit.
A Budapest Airport azt közölte, hogy kedd délelőtt az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú teherjáratának orrfutóműve
gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról a fűbe, aminek következtében a jármű elakadt.
Az esemény körülményeinek feltárása jelenleg folyamatban van, a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légijármű elakadásának elhárításáért.
Kitértek arra is, hogy hajnal óta havazás, illetve ónos eső tapasztalható, ezért a légikikötőben jelenleg a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben. A Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket - fűzték hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
