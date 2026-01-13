  • Megjelenítés
Kicsúszott egy gép Ferihegyen
Gazdaság

Kicsúszott egy gép Ferihegyen

MTI
Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból 10 óra 25 perc óta átmenetileg nem indít és fogad járatokat - közölte a Budapest Airport kedd délelőtt a Facebook-oldalán. A repülőtér-üzemeltető később azt közölte, hogy a délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú teherjáratának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról.

Azt írták, a fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad, azt kérték, hogy az érdeklődők kövessék a repülőtér-üzemeltető online felületeit.

A Budapest Airport azt közölte, hogy kedd délelőtt az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú teherjáratának orrfutóműve

gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról a fűbe, aminek következtében a jármű elakadt.

Az esemény körülményeinek feltárása jelenleg folyamatban van, a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légijármű elakadásának elhárításáért.

Kitértek arra is, hogy hajnal óta havazás, illetve ónos eső tapasztalható, ezért a légikikötőben jelenleg a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben. A Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket - fűzték hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

