Megérkezett az amerikai infláció

A várakozásokkal ellentétben nem emelkedett a maginfláció, míg az infláció maradt 2,7%-on. A részletes adatokat tekintve vannak furcsaságok. Bár az energiaárak egyelőre horgonyként szolgálnak, stabil dezinflációs csoportok nincsenek. A mostani adat nem a további kamatcsökkentés felé mutat, hanem inkább azt erősíti meg, hogy a kamatok tartásával meg kell várni, mikor folytatódik az infláció csökkenése.

Decemberben az amerikai infláció éves alapon 2,7% volt az előző havi 2,7% után (várakozás: 2,6%). A maginfláció 2,6% volt az előző havi 2,6% után (várakozás: 2,7%).

Az amerikai infláció teljesen megegyezett a várakozásokkal, ami örömre adhat okot, hogy a maginfláció a várakozásokkal ellentétben nem emelkedett. A mai adat is megerősíti azt, hogy egyelőre az USA-ban inkább a dezinflációs trend az erősebb.

Az infláció alkomponsei közül kiemelendő, hogy az élelmiszerárak havi alapon 0,7%-kal emelkedtek, az üzemanyagárak csökkennek, viszont a közművek 4,4%-kal emelkedtek havi alapon. A közlekedési és orvosi szolgáltatások 0,5, illetve 0,4%-kal emelekdtek havi alapon. Az új autóárak viszont stagnáltak, míg a használt autók árai 1,1%-kal csökkentek havi alapon.

A részletes inflációs adatok alapján egy olyan kép rajzolódik ki, ahol egyelőre az energiaárak csökkenése horgonyként hat, azonban nincsenek stabil dezinflációs komponensek, alcsoportok.

Ez a mostani adat nem olyan, ami miatt a Fed-nek sietnie kellene a kamatcsökkentésekkel.

Címlapkép forrása: Shutterstock