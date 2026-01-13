Megérkezett az amerikai infláció

Decemberben az amerikai infláció éves alapon 2,7% volt az előző havi 2,7% után (várakozás: 2,6%). A maginfláció 2,6% volt az előző havi 2,6% után (várakozás: 2,7%).
Az amerikai infláció teljesen megegyezett a várakozásokkal, ami örömre adhat okot, hogy a maginfláció a várakozásokkal ellentétben nem emelkedett. A mai adat is megerősíti azt, hogy egyelőre az USA-ban inkább a dezinflációs trend az erősebb.
Az infláció alkomponsei közül kiemelendő, hogy az élelmiszerárak havi alapon 0,7%-kal emelkedtek, az üzemanyagárak csökkennek, viszont a közművek 4,4%-kal emelkedtek havi alapon. A közlekedési és orvosi szolgáltatások 0,5, illetve 0,4%-kal emelekdtek havi alapon. Az új autóárak viszont stagnáltak, míg a használt autók árai 1,1%-kal csökkentek havi alapon.
A részletes inflációs adatok alapján egy olyan kép rajzolódik ki, ahol egyelőre az energiaárak csökkenése horgonyként hat, azonban nincsenek stabil dezinflációs komponensek, alcsoportok.
Ez a mostani adat nem olyan, ami miatt a Fed-nek sietnie kellene a kamatcsökkentésekkel.
Címlapkép forrása: Shutterstock
