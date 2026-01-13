Megszólalt Lázár János: országszerte latyakosak az utak, kilenc települést nem tud megközelíteni buszjárat

Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebook-bejegyzést tett közzé az ónos eső és extrém hideg elleni védekezéssel kapcsolatban. A miniszter felhívta a figyelmet, hogy országszerte sokfelé sónedvesek, havasak a közutak, a vasúti és buszos közlekedésben pedig késésekre kell számítani.

Folyamatos a síkosság elleni védekezés, a gyorsforgalmi utak többnyire sónedvesek, kivéve keleten az M3-as, M35-ös, M4-es, M43-as, M44-es gyorsforgalmú utakat, ahol helyenként még latyakos a burkolat

- írja a miniszter bejegyzésében, aki azt is hozzátette hogy a látási viszonyok jók az országban.

A busz- és vasúti várótermek a múlthéthez hasonlóan most is a nap 24 órájában nyitva tartanak.

A vasúti közlekedéssel kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy

a RailJet vonatok Bécs és Hegyeshalom között nem közlekednek, a belföldi forgalomban, Hegyeshalom – Budapest között pótlásra kerülnek.

nem közlekednek, a belföldi forgalomban, Hegyeshalom – Budapest között pótlásra kerülnek. A cseh és szlovák területeken kialakult időjárási nehézségek miatt a Prága – Pozsony – Párkány – Vác – Nyugati pályaudvar útvonalon közlekedő nemzetközi vonatok közlekedése korlátozott.

közlekedő nemzetközi vonatok közlekedése korlátozott. A Magyarországra érkező 275-ös számú vonat, valamint a Magyarországról Prága irányába induló 272-es számú vonat a mai napon nem közlekedik.

A Nyugati pályaudvaron az utasok részére melegedő szerelvény került beállításra.

az utasok részére melegedő szerelvény került beállításra. Az időjárási körülmények miatt Debrecen és Apafa állomásokon váltóhibák állnak fenn, ezért a vonatközlekedés késésekkel, valamint egyes vonatok lemondásával biztosítható.

Az autóbuszok országos szinten az útviszonyok miatt helyenként 15-25 perces késésekkel közlekedhetnek.

A rendkívüli időjárási helyzet miatt

összesen 9 települést (Alsóerek, Baskó, Felsőerek, Gombolyag, Hottó, Imola, Kistény, Öregtény, Varbóc) nem érintenek a buszok,

27 megállóhely pedig nem kiszolgálható a buszjáratokkal.

