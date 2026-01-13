Nagyon rég nem volt ilyen drága az alumínium

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A legtöbb ipari fém – a réz kivételével – kedden is drágul a londoni fémtőzsdén, rátéve egy lapáttal az előző napi erős teljesítményre. Az alumínium tonnánkénti jegyzése mindössze 50 centtel maradt el a hétfőn elért, 3200 dolláros idei csúcstól, az ón pedig már harmadik napja emelkedik, és az év eleje óta közel 20 százalékot drágult.

Az alumínium ára immár 2022 eleje óta nem látott magasságokban jár.

A fémek erősen kezdték a 2026-os évet, építve a tavalyi rali lendületére. A drágulás mögött elsősorban az a várakozás áll, hogy

a kínálat nem tud majd lépést tartani a kereslettel, miközben a Fed folytatja a kamatcsökkentési ciklust.

A mesterséges intelligencia térnyerése tovább fokozza a keresletet az adatközpontokhoz, villamoshálózatokhoz és elektronikai termékekhez szükséges fémek – különösen a réz – iránt. Az emelkedést a kínai spekulatív vásárlások is erősítik.

Az ón idén a londoni fémtőzsde sztárja:

árfolyama megközelítette az 51 000 dolláros történelmi csúcsot, miután tavaly csaknem 40 százalékot emelkedett. A világ második legnagyobb termelőjének számító Indonéziában a hadsereg tavaly keményen fellépett az illegális bányászat ellen, ami visszavetette a kínálatot. A piac most azt figyeli, hogyan alakul az exportmennyiség az elkövetkező hónapokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

