  • Megjelenítés
Nagyon rég nem volt ilyen drága az alumínium
Gazdaság

Nagyon rég nem volt ilyen drága az alumínium

Portfolio
Az alumínium ára 2022 eleje óta nem látott magasságokban jár, az ón pedig lendületesen drágul tovább; a befektetők világszerte a kínálat szűkülésére számítanak, ami az egész fémpiacot felfelé húzza, írja a Bloomberg.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

A legtöbb ipari fém – a réz kivételével – kedden is drágul a londoni fémtőzsdén, rátéve egy lapáttal az előző napi erős teljesítményre. Az alumínium tonnánkénti jegyzése mindössze 50 centtel maradt el a hétfőn elért, 3200 dolláros idei csúcstól, az ón pedig már harmadik napja emelkedik, és az év eleje óta közel 20 százalékot drágult.

Az alumínium ára immár 2022 eleje óta nem látott magasságokban jár.

aluminium
Forrás: tradingeconomics

A fémek erősen kezdték a 2026-os évet, építve a tavalyi rali lendületére. A drágulás mögött elsősorban az a várakozás áll, hogy

a kínálat nem tud majd lépést tartani a kereslettel, miközben a Fed folytatja a kamatcsökkentési ciklust.

Még több Gazdaság

Ki kellett üríteni a Fazekas Gimnáziumot

Váratlan találkozó a Vatikánban - Eredetileg ez nem szerepelt a programok között

Jön az ónos eső: már Budapestre is másodfokú riasztás van érvényben

A mesterséges intelligencia térnyerése tovább fokozza a keresletet az adatközpontokhoz, villamoshálózatokhoz és elektronikai termékekhez szükséges fémek – különösen a réz – iránt. Az emelkedést a kínai spekulatív vásárlások is erősítik.

Az ón idén a londoni fémtőzsde sztárja:

árfolyama megközelítette az 51 000 dolláros történelmi csúcsot, miután tavaly csaknem 40 százalékot emelkedett. A világ második legnagyobb termelőjének számító Indonéziában a hadsereg tavaly keményen fellépett az illegális bányászat ellen, ami visszavetette a kínálatot. A piac most azt figyeli, hogyan alakul az exportmennyiség az elkövetkező hónapokban.

tin
Forrás: tradingeconomics

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Exkluzív eseményen derül ki: csak hype vagy valódi áttörés a mesterséges intelligencia?
Megjött a riasztás: mutatjuk, hol csap le az ónos eső Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility