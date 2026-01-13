Nem hagyja magát Powell: fontos levél került nyilvánosságra

A Financial Times által megismert, négyrészes levél két és fél héttel azután készült, hogy Powell a szenátus bankügyi bizottsága előtt tanúskodott a projekt költségtúllépéseiről. A Fed elnöke ellen azóta a washingtoni igazságügyi minisztérium bűnügyi nyomozást indított a június 25-i meghallgatáson elhangzott vallomása miatt.

Donald Trump elnök és Russell Vought, a Fehér Ház költségvetési igazgatója

azzal vádolta Powellt, hogy félrevezette a törvényhozókat a felújítás méretére és költségeire vonatkozóan.

A projektet még 2017-ben hagyta jóvá a Fed igazgatótanácsa, a befejezést pedig a jövő évre tervezik.

Powell vasárnap közölte, hogy az igazságügyi tárca esküdtszéki idézést kért a Fed ellen, ami akár vádemeléshez is vezethet.

A jegybankelnök szerint ez a lépés túlmutat a szokásos felügyeleti gyakorlaton.

Jeanine Pirro, a washingtoni körzet főügyésze azt mondta, az idézéseket részben azért kérték, hogy több információt szerezzenek Powell kongresszusi vallomásáról. Állítása szerint hivatala többször próbált adatokat kérni a Fedtől, de "figyelmen kívül hagyták" őket.

A most nyilvánosságra került levél viszont azt mutatja, hogy a jegybankelnök részletes válaszokat adott a törvényhozóknak.

A testület rendkívül fontosnak tartja, hogy átláthatóságot biztosítson döntéseiről, és elszámoltatható legyen a nyilvánosság felé a Kongresszuson keresztül – írta Powell Tim Scott bizottsági elnöknek és Elizabeth Warren demokrata szenátornak címzett levelében.

A Fed 1930-as években épült központi székházának és a szomszédos épületnek a felújítása mintegy 700 millió dollárral lépi túl az eredeti költségvetést. Powell júniusban közölte, hogy a költségek féken tartása érdekében a Fed elhagyta a tervek egyes elemeit.

A júliusi levélben Powell "különböző tényezőkkel" magyarázta a költségnövekedést. Ezek között említette az anyagok, a berendezések és a munkaerő drágulását, valamint az "előre nem látható körülményeket", köztük az azbeszt jelenlétét, a talajszennyezést és a vártnál magasabb talajvízszintet.

A levél elküldése után tíz nappal Powell személyesen mutatta be a felújítás helyszínét Trumpnak, Scottnak és más kormányzati tisztviselőknek. A jegybankelnök ekkor részletesen ismertette a beruházás műszaki és biztonsági szempontjait is.

Powell – akit első ciklusában maga Trump nevezett ki – az igazságügyi minisztérium "példátlan lépését" a Fehér Ház sorozatos nyomásgyakorlásának részeként értékelte, amelynek célja szerinte az, hogy alacsonyabb kamatszintet kényszerítsenek ki. Trump tagadta, hogy köze lenne a nyomozáshoz, ugyanakkor továbbra is támadja Powellt, és távozását követeli, noha egyre több republikánus törvényhozó bírálja a kormányzat fellépését a jegybankelnök ellen.

Az elnök a következő hetekben nevezheti meg Powell utódját, mivel a jelenlegi mandátum májusban lejár.

