Nem hagyja magát Powell: fontos levél került nyilvánosságra

A Financial Times által megismert, négyrészes levél két és fél héttel azután készült, hogy Powell a szenátus bankügyi bizottsága előtt tanúskodott a projekt költségtúllépéseiről. A Fed elnöke ellen azóta a washingtoni igazságügyi minisztérium bűnügyi nyomozást indított a június 25-i meghallgatáson elhangzott vallomása miatt.
Donald Trump elnök és Russell Vought, a Fehér Ház költségvetési igazgatója
azzal vádolta Powellt, hogy félrevezette a törvényhozókat a felújítás méretére és költségeire vonatkozóan.
A projektet még 2017-ben hagyta jóvá a Fed igazgatótanácsa, a befejezést pedig a jövő évre tervezik.
Powell vasárnap közölte, hogy az igazságügyi tárca esküdtszéki idézést kért a Fed ellen, ami akár vádemeléshez is vezethet.
A jegybankelnök szerint ez a lépés túlmutat a szokásos felügyeleti gyakorlaton.
Jeanine Pirro, a washingtoni körzet főügyésze azt mondta, az idézéseket részben azért kérték, hogy több információt szerezzenek Powell kongresszusi vallomásáról. Állítása szerint hivatala többször próbált adatokat kérni a Fedtől, de "figyelmen kívül hagyták" őket.
A most nyilvánosságra került levél viszont azt mutatja, hogy a jegybankelnök részletes válaszokat adott a törvényhozóknak.
A testület rendkívül fontosnak tartja, hogy átláthatóságot biztosítson döntéseiről, és elszámoltatható legyen a nyilvánosság felé a Kongresszuson keresztül – írta Powell Tim Scott bizottsági elnöknek és Elizabeth Warren demokrata szenátornak címzett levelében.
A Fed 1930-as években épült központi székházának és a szomszédos épületnek a felújítása mintegy 700 millió dollárral lépi túl az eredeti költségvetést. Powell júniusban közölte, hogy a költségek féken tartása érdekében a Fed elhagyta a tervek egyes elemeit.
A júliusi levélben Powell "különböző tényezőkkel" magyarázta a költségnövekedést. Ezek között említette az anyagok, a berendezések és a munkaerő drágulását, valamint az "előre nem látható körülményeket", köztük az azbeszt jelenlétét, a talajszennyezést és a vártnál magasabb talajvízszintet.
A levél elküldése után tíz nappal Powell személyesen mutatta be a felújítás helyszínét Trumpnak, Scottnak és más kormányzati tisztviselőknek. A jegybankelnök ekkor részletesen ismertette a beruházás műszaki és biztonsági szempontjait is.
Powell – akit első ciklusában maga Trump nevezett ki – az igazságügyi minisztérium "példátlan lépését" a Fehér Ház sorozatos nyomásgyakorlásának részeként értékelte, amelynek célja szerinte az, hogy alacsonyabb kamatszintet kényszerítsenek ki. Trump tagadta, hogy köze lenne a nyomozáshoz, ugyanakkor továbbra is támadja Powellt, és távozását követeli, noha egyre több republikánus törvényhozó bírálja a kormányzat fellépését a jegybankelnök ellen.
Az elnök a következő hetekben nevezheti meg Powell utódját, mivel a jelenlegi mandátum májusban lejár.
Címlapkép forrása: Pete Kiehart/Bloomberg via Getty Images
Hideg időjárás: részletfizetést kérhet, akinek megugrik a gázszámlája
Az MVM fontos információkat közölt.
Elszabadultak az indulatok, vágtat az olajár
Nincs megállás.
Drámai számot mondtak be: sokkal többen halhattak meg az iszlamista rezsim elleni tüntetésekben, mint eddig tudni lehetett
Az internet lekapcsolása segít elrejteni a valóságot.
Rendkívüli hideg időjárás: döntött a kormány, üzent Orbán Viktor
Jó hírt kaptak a rászorulók.
Váratlan bejelentés az Epstein-ügyben: a Clinton házaspár nem tesz tanúvallomást
Súlyos következménye lehet a döntésüknek.
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
CBAM 2026: a vámkezelés is megakadhat, ha nincs rendben a CBAM-státusz
A CBAM-kötelezettségek 2026. január 1-jétől "éles" üzemmódba kapcsoltak: a vámhatóság a vámkezelések során vizsgálja, hogy az importőr érintett-e CBAM szempontból, és csak meghatározo
Óceánok elsavasodása - valóban átléptük a hetedik planetáris határt?
A kutatók újraértékelték az elsavasodás mértékét, és arra jutottak: négy nagy óceáni területen már biztosan átléptük a biztonságosnak tekintett küszöbértéket.
Nem lett demokrácia a kereskedelemből, de még vannak ütőkártyák
Ahogy elindul egy ország a gazdasági fejlődés útján, akkor az demokratizálódásban fog lecsapódni - gondoltuk sokáig. Mára egyértelmű, hogy nem ez a helyzet, elég Kínára... The post Nem let
Futóturizmus: a világ élmezőnye és Budapest lehetőségei
A futás sokáig nehezen volt értelmezhető gazdasági szempontból. Túl hozzáférhető volt és túl kevés infrastruktúrát igényelt ahhoz, hogy klasszikus iparágként tekinthessünk rá. Ma azonba
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?