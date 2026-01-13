  • Megjelenítés
Példátlan döntésre kényszerültek Párizsban
Példátlan döntésre kényszerültek Párizsban

Idén először szarvasmarhák nélkül rendezik meg Európa legnagyobb mezőgazdasági seregszemléjét, a párizsi Nemzetközi Mezőgazdasági Szalont, miután Franciaországban megjelent a göbös bőrbetegség.

Európa legnagyobb mezőgazdasági kiállításán, a párizsi Nemzetközi Mezőgazdasági Szalonon idén első alkalommal nem lesznek jelen szarvasmarhák, mivel a szervezők a göbös bőrbetegség franciaországi felbukkanása miatt úgy döntöttek, nem vállalnak kockázatot.

A rendezvény évente mintegy 600 ezer látogatót vonz, és rendszerint 500–600 szarvasmarhát mutatnak be, amelyek a kiállítás fő látványosságai.

Sok gyerek itt lát életében először haszonállatokat.

"Történelmi és fájdalmas döntést hoztunk" – mondta Jérôme Despey, a kiállítás elnöke, hozzátéve, hogy más állatfajok – például sertések, juhok, lovak, kutyák és macskák – az idén is jelen lesznek.

A főként csípő rovarok által terjesztett göbös bőrbetegség lázat és fájdalmas bőrduzzanatokat okoz, legyengíti az állatokat, és csökkenti a tejhozamot. Franciaországban eddig több mint száz gócpontot azonosítottak, elsősorban az Alpok térségében és az ország délnyugati részén. A mezőgazdasági minisztérium szerint az oltásoknak köszönhetően a járványhelyzet jelenleg kézben tartható. Ennek ellenére egyes gazdák nem kívánnak kockáztatni,

mások pedig a fertőzött gazdaságokkal vállalt szolidaritás jeleként nem visznek állatokat a kiállításra.

A francia gazdák egy része bírálja a kormány járványkezelési stratégiáját, amely előírja a fertőzött állományok teljes felszámolását. Ez volt az egyik kiváltó oka a múlt heti párizsi gazdatüntetéseknek is.

A szervezők abban bíznak, hogy a tiltakozások nem terjednek át a kiállításra, amely évről évre vezető politikusokat is vonz. A rendezvény hagyományos tehénkabalája helyett az idén más állatok szimbolizálják majd a szalont.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

