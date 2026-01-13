Szabadesésben az EU legnagyobb gazdasága, de már látszanak az ébredés jelei

A kínai verseny, az amerikai protekcionizmus, az emelkedő bérköltségek és a magas energiaárak komoly próbatétel elé állítják a német ipart. A vegyiparban harminc éve nem volt ilyen alacsony a kapacitáskihasználtság, az acélipar hasonló helyzetben van, az autógyártás pedig egyetlen év alatt több mint ötvenezer munkahelyet veszített.

Németország azonban a múltban többször bizonyította alkalmazkodóképességét.

A nyolcvanas-kilencvenes években a gyártók a japán és a dél-koreai konkurenciára innovációval válaszoltak: továbbfejlesztették a dízelmotort, átvették a japán termelési módszereket, és nagymértékben automatizálták üzemeiket. Amikor az ezredforduló környékén Németországot Európa beteg emberének tartották, Gerhard Schröder kancellár reformjai helyreállították a versenyképességet – igaz, ehhez az olcsó orosz gáz és a kínai piac megnyílása is hozzájárult.

Werner Plumpe, a frankfurti Goethe Egyetem professzora ugyanakkor szkeptikus. Szerinte bár a német ipar korábban is túlélt hasonló megrázkódtatásokat, akkor a külső és belső feltételek jóval kedvezőbbek voltak. Angela Merkel kancellársága idején elmaradtak a mélyreható reformok, mivel a zéródeficit-politika vált a kormányzás központi elemévé. A technológiai vezető szerep, amely korábban különösen az autóiparban vitathatatlanul Németországé volt, ma részben a kínai gyártóké: ők az elektromos járművek éllovasai, és a szerszámgépiparban is vevőből versenytárssá léptek elő.

Mindezek ellenére nem érdemes leírni a német ipart, amely továbbra is a GDP csaknem ötödét adja. A szövetségi statisztikai hivatal adatai szerint az ipari megrendelések októberről novemberre 5,6 százalékkal nőttek, részben a növekvő védelmi megrendeléseknek köszönhetően.

Friedrich Merz kancellár elszántnak mutatkozik: az ipari áramárak csökkentése és a szociális ellátórendszer reformja után a bürokrácia visszaszorítása, valamint a nyugdíj- és egészségügyi rendszer átalakítása következik. Napirenden van a társasági adó mérséklése is.

A startupok világában szintén élénkülés látható. Tavaly 3568 új vállalkozás jött létre, ami 29 százalékos növekedés az előző évhez képest. Németországban jelenleg 31 unikornis, vagyis egymilliárd dollárnál nagyobbra értékelt magáncég működik.

A nagyvállalatok is próbálnak alkalmazkodni az új környezethez.

A Volkswagen már érzékeli szerkezetátalakítási programjának eredményeit, a BMW a technológiai semlegességre építve próbálja átvészelni az átmenetet, a Siemens pedig az ipari mesterséges intelligencia terén igyekszik vezető pozíciót kiépíteni.

Andrea Nahles, a Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség vezetője szerint több jel arra utal, hogy a munkaerőpiac elérhette a mélypontot. Kérdés azonban, hogy mindez elegendő lesz-e a kínai konkurenciával és az amerikai védővámokkal szemben.

Németország mindenesetre szakított az évekig tartó megszorító politikával: a kormány milliárdokat költ infrastruktúrára és védelemre, és a szabadkereskedelem hagyományos híveként most az Európai Bizottság acélipari védőintézkedéseit is támogatja.

Ez is azt mutatja, hogy az ország – ha kényszerből is – igyekszik alkalmazkodni az új gazdasági realitáshoz.

