Több baleset is nehezíti a közlekedést

Hétfő reggel több baleset és torlódás nehezíti a közlekedést az ország útjain: a 441-es főúton halálos baleset történt, az M5-ösön egy kamion ég, a főváros környékén pedig több helyen alakultak ki dugók.

Súlyos közlekedési baleset történt a 441-es főúton Nagykőrös és Cegléd között, ahol egy személyautó és egy autóbusz ütközött össze. A baleset a 9-es kilométernél történt. Az érintett szakaszon jelenleg csak az egyik forgalmi sáv járható.

Kritikus a helyzet az M5-ös autópályán is, a főváros felé vezető oldalon kigyulladt egy tehergépjármű. A tűz Kecskemét közelében, a 89-es kilométernél keletkezett. A forgalom ugyan már megindult, de 2–3 kilométeres torlódás alakult ki.

Torlódások alakultak ki az M0-s autóút keleti és északi szektorán, valamint az M2-es autóúton. Jelentős a forgalomlassulás az M3-as autópályán Bag és Budapest között, illetve az M4-es autóúton Monor és a főváros között.

A Budapest felé vezető egyéb főutakon is nehézkes a közlekedés.

Akadozik a forgalom a 10-es főúton a solymári körforgalomnál, a 11-es főúton Tahitótfalunál, a 31-es főúton Mende térségétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti környékén.

További balesetek is nehezítik a közlekedést. Az M0-s autóúton, az M3-as autópálya felé vezető oldalon egy személygépkocsi a szalagkorlátnak csapódott a 31-es kilométernél. Az érintett szakaszon sávzárás és torlódás alakult ki.

Az M5-ös autópályán, a Budapest felé vezető oldalon a 93-as kilométernél egy meghibásodott tehergépjármű miatt zárták le a külső sávot, itt is torlódik a forgalom.

Az 5-ös főúton, Ócsa térségében négy személyautó ütközött össze. A 33-as kilométernél történt karambol miatt félpályás útzár van érvényben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images