Váratlan találkozó a Vatikánban - Eredetileg ez nem szerepelt a programok között

XIV. Leó pápa hétfőn magánkihallgatáson fogadta a Vatikánban María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőt és Nobel-békedíjast.

A találkozót, amely eredetileg nem szerepelt a pápa tervezett programjai között, később feltüntették a Vatikán napi közleményében, további részletek nélkül.

Machado európai és amerikai körútja részeként érkezett a Vatikánba, miután decemberben, 11 hónapnyi bujkálás után újra nyilvánosság elé lépett, hogy átvegye Nobel-békedíját Norvégiában.

"Ma abban az áldásban és megtiszteltetésben részesültem, hogy találkozhattam Őszentségével, és kifejezhettem hálánkat az országunkban történtekkel kapcsolatos folyamatos támogatásáért" - nyilatkozta Machado a találkozót követően.

Tolmácsoltam felé a venezuelai nép erejét, akik kitartóak és imádkoznak Venezuela szabadságáért, valamint kértem, hogy járjon közben minden elrabolt és eltűnt venezuelai érdekében

- tette hozzá.

Machado Pietro Parolin vatikáni államtitkárral is tárgyalt, aki 2009 és 2013 között pápai nuncius volt Venezuelában.

XIV. Leó pápa korábban felszólalt Venezuela függetlenségének megőrzése mellett, miután az amerikai erők elfogták Nicolás Maduro korábbi elnököt caracasi rezidenciáján, és New Yorkba szállították, ahol kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos szövetségi vádakkal néz szembe.

Miközben a venezuelai ellenzék évek óta ígérte Maduro leváltását és a demokrácia helyreállítását az olajban gazdag országban, Donald Trump amerikai elnök súlyos csapást mért rájuk azzal, hogy lehetővé tette Maduro alelnökének, Delcy Rodrígueznek a hatalomátvételt. A legtöbb ellenzéki vezető, köztük Machado is, száműzetésben vagy börtönben van. A 2025-ös Nobel-békedíj elnyerése után Machado jelezte, hogy szeretné a díjat Trumpnak adni vagy megosztani vele, de a Norvég Nobel Intézet közölte, hogy a díj nem vonható vissza, nem ruházható át és nem osztható meg másokkal.

