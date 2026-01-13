Zsiday Viktor ítéletet mondott a 27 százalékos magyar áfakulcsról

Zsiday Viktor írásának legelelején elismeri, hogy Magyarországon nehéz gazdaságpolitikáról érdemi vitát folytatni, mert a véleménye alapján azonnal beskatulyázzák az illetőt. Az aktív portfóliómenedzseléstől nemrégiben visszavonult szakember szerint a viták kereszttüzébe gyakran bekerül a 27%-os világrekorder áfakulcs.
Felhívja a figyelmet arra, hogy
különböző társadalmi-gazdasági berendezkedésű, kultúrájú országokban más-más lehet az optimális adózás,
de az sem kizárt, hogy egy országon belül is változhat az adórendszer.
A magyar adózás 2010 óta nagyjából arra a logikára épül, hogy mivel nálunk a kapitalizmus szerves fejlődése kimaradt/megszakadt, ezért nincs hazai tőkeerős réteg, és ennek orvoslására szükséges gyorsan polgárságot/tőkés osztályt építeni, ezért a tőke/vagyongyarapodást támogatja az állam - vezeti le Zsiday Viktor, aki szerint ezzel gyakorlatilag Magyarország adóparadicsom lett a gazdagok/megtakarításokra képesek számára. Hozzáteszi ezen a ponton azt is, hogy itt nemcsak a pár száz, hanem inkább a párszázezer legmódosabb magyarról beszélhetünk.
A közgazdász nemrégiben vendége volt a Portfolio Checklist podcastjának, ahol Madár Istvánnal, a Portfolio vezető elemzőjével részletesen kibeszélték a magyar gazdaság helyzetét, kilátásait.
Írásában a szakértő kiemeli: a magyar társadalomnak azt kell eldöntenie, hogy mit akar inkább támogatni: a fogyasztást vagy a tőkefelhalmozást – illetve kicsit finomítva: az eddigiektől eltérő ösztönzőket akar-e alkalmazni ezen a téren. Szerinte lehet abban logika, hogy kicsit csökkenteni kellene a tőketulajdonosok adóparadicsomi állapotát és kevésbé adóztatni az elesettebbek (bizonyos) fogyasztását. Ilyen javaslatokat fogalmazott meg a Tisza Párt, ám Zsiday úgy véli, hogy a vagyonadó miközben népszerű, de nem hoz be elég pénzt, nehezen beszedhető, jogvitákhoz vezet és elkergetheti pont azt a hazai közép- és nagyvállalkozói tőkét. Szerinte célszerűbb lenne inkább a tőkejövedelmek megszerzésénél és kifizetésénél (nyereségadó, osztalékadó, befektetések adózása) beszedni azt a hiányzó pénzt, amit a szegényebbek/alapvető-egészséges élelmiszerek támogatása fog felemészteni.
Arra is kitért a közgazdász, hogy az ÁFA előnye, hogy könnyen beszedhető, és költségvetési helyét illetően legfontosabb adó. Majd azzal érvel, hogy "mivel Magyarországon még mindig nincs széles értelemben vett polgárság, ezért úgy vélem, hogy továbbra is érdemes inkább a tőkefelhalmozást támogatni, és a fogyasztást adóztatni, ezért
szerintem a 27%-os ÁFA-t érdemes fenntartani.
De azt is hozzáfűzte, hogy "természetesen van arra mód, hogy bizonyos, társadalmilag fontos/alapvető/támogatandó árucikkek ÁFA-ját alacsony szintre csökkentsük emellett".
A magyar társadalom tehát fordulópontnál lehet: el kell döntenie, hogy a korábbi adózási rendszer, a tőkefelhalmozás támogatása és a fogyasztásra rakódó magas adók maradjanak-e vagy nem - állapítja meg. Írásából az is kiderül, hogy ő személy szerint fenntartaná a jelenlegi rendszert némi finomítással.
Címlapkép forrása: Portfolio
