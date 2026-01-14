A Tiszán teljes hajózási zárlat lépett életbe

Enyhül az időjárás, szerdán sem havazásra, sem hófúvásra nem kell számítani, ugyanakkor szórványosan továbbra is előfordulhat ónos eső, közölte az Operatív törzs. A keddi jeges időjárás országszerte fennakadásokat, közlekedési problémákat és több száz balesetet okozott, a hatóságok pedig továbbra is óvatosságra intenek.

Az Operatív törzs tájékoztatása szerint a HungaroMet előrejelzése alapján enyhül az időjárás, szerdán nem várható havazás vagy hófúvás, azonban ónos eső szórványosan még előfordulhat, főként Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben. Ezekre a területekre figyelmeztetést adtak ki, de riasztás nincs érvényben. Az utazóknak azt javasolják, indulás előtt tájékozódjanak az aktuális időjárási helyzetről.

Csütörtökön a déli országrészben ködös idő várható, pénteken pedig nem valószínű veszélyes időjárási helyzet. Az országban nincsenek lezárt települések vagy útszakaszok, és súlykorlátozás sincs érvényben.

A keddi ónos eső jelentős fennakadásokat okozott az infrastruktúrában. Áramellátási problémák kilenc vármegyében és két budapesti kerületben közel négyezer fogyasztási helyet érintettek, szerdára azonban már csak Budapest XIII. kerületében maradt kilenc érintett pont. Ivóvízellátási gondok hat vármegye több településén jelentkeztek, jelenleg már csak Tamásiban és Gödön vannak kisebb kiesések.

A hulladékszállítás az ország 85 százalékában zavartalan, néhány településen 1–2 napos csúszás tapasztalható. A hóeltakarításon és síkosságmentesítésen folyamatosan 139 munkagép dolgozik. A vasúti közlekedésben főként balesetek és váltóhibák miatt egyes vonalakon pótlóbuszok közlekednek, késésekre kell számítani. A buszok 5–30 perces késéssel járnak, nyolc település pedig átmenetileg nem elérhető helyi járattal.

A légi közlekedésben kedden átmeneti fennakadások voltak: a Liszt Ferenc repülőtér több órára leállt az ónos eső miatt, nyolc járatot más repülőterekre irányítottak. Egy áruszállító repülőgép gurulás közben elakadt a hóban, személyi sérülés nem történt.

A Dunán a jégzajlás miatt továbbra is tilos a kishajók közlekedése, a Tiszán pedig teljes hajózási zárlat lépett életbe.

A hatóságok ismételten figyelmeztetnek: senki ne menjen a természetes vizek jegére, mert az életveszélyes, az enyhébb idő hatására a jégtakaró tovább vékonyodik.

Az egészségügyi ellátásban is érezhető volt az időjárás hatása: a traumatológiai osztályokon 30 százalékkal, a sürgősségi ellátásban 10 százalékkal nőtt a betegforgalom. Kedden 212 közlekedési baleset történt, halálos áldozat nem volt, de 27 ember megsérült. A tűzoltókat 112, téli időjárással összefüggő esethez riasztották.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images