Az USA lépett, de Peking nem hátrál: egyre merészebb trükköket vetnek be a tiltott mákonyért

Az Egyesült Államok venezuelai, iráni és orosz olajra kivetett szankciói ellenére a nyersanyag továbbra is nagy mennyiségben jut el Kínába, főként kisebb, formálisan magántulajdonú finomítókon keresztül. Ezek a „teapots”-nak nevezett üzemek kulcsszerepet játszanak abban, hogy a szankciós olaj jelentős árengedménnyel, de folyamatosan megjelenjen a kínai piacon.

Kelet-Kínában, Santung tartományban, az ország egyik legnagyobb petrolkémiai központjában sorakoznak azok a független finomítók, amelyek az amerikai szankciók alá eső venezuelai, iráni és orosz olajat dolgozzák fel. Ezeket a piaci szereplők „teapots”-nak, azaz teáskannáknak nevezik, utalva kis méretükre és arra, hogy formálisan elkülönülnek a három nagy állami olajóriástól (CNPC, Sinopec, CNOOC). A kapacitásuk azonban jelentős: az iparági becslések szerint a kínai finomítási kapacitás mintegy egyötödét adják, miközben a szankciós eredetű import kétharmada hozzájuk kerül – kezdi cikkét a Handelsblatt.

Venezuela esetében a számok különösen beszédesek. A Kpler elemzőcég adatai szerint 2025-ben Kína napi mintegy 395 ezer hordó venezuelai olajat vett át, amelynek döntő része nem az állami vállalatokhoz, hanem ezekhez a kisebb üzemekhez futott be. Az amerikai szankciók miatt az olajat jelentős diszkonttal kínálták, ami ideálissá tette a magas kéntartalmú, nehéz nyersanyagra specializálódott santungi finomítók számára.

A hordónkénti árkülönbség a piaci szinthez képest gyakran több tíz százalék volt, ami még alacsony marzsok mellett is vonzóvá tette a feldolgozást.

Az ellátási lánc kulcseleme a „shadow fleet”, vagyis a szankcionált hajók flottája. A Lloyd’s List adatai szerint a Santunghoz közeli Dongying kikötőben meredeken nőtt az úgynevezett „dark call”-ok száma: ezek azok az esetek, amikor a tankerhajók kikapcsolják helymeghatározó rendszereiket a kikötés előtt. Kpler szerint jelenleg mintegy 82 millió hordó olaj van úszó raktárként tárolva Kína és Malajzia partjainál, amelynek nagyjából egynegyede venezuelai eredetű, és legalább egy tucat, zászló és érvényes biztosítás nélkül közlekedő szuper-tanker szállít folyamatosan újabb tételeket Kína felé.

Az Egyesült Államok 2025-ben már közvetlenül is célba vette ezt a rendszert: négy santungi „teapot” finomítót és több dongyingi kikötői üzemeltetőt szankcionált, amiért iráni olajat – köztük a shadow fleet hajóiról származó szállítmányokat – dolgoztak fel vagy fogadtak.

A legnagyobb egyedi ügyekben több százmillió dollár értékű olajügyletekről van szó, és a washingtoni pénzügyminisztérium szerint a kikötőkön keresztül egyes esetekben egymillió hordót meghaladó mennyiség is megfordult.

A geopolitikai tét messze túlmutat az árengedményeken. A kínai szakértők szerint az amerikai katonai fellépés Venezuelában nem elsősorban az energiaellátást veszélyezteti – hiszen Peking jelentős készletekkel rendelkezik –, hanem azt a modellt, amelyben a szankciós olaj politikailag „leválasztható” a nagy állami cégekről, és kis, formálisan független finomítókhoz csatornázható. Ha Washington a jövőben közvetlenebbül is fellép a „teáskannák” és a hozzájuk kapcsolódó logisztikai hálózat ellen, az nemcsak az olajár-diszkontokat tüntetheti el, hanem Kína geopolitikai mozgásterét is szűkítheti az amerikai szankciós rezsimekkel szemben.

Címlapkép forrása: Shutterstock