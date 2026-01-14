Így árasztják el a kínai autók az egész világot

A túlzsúfolt hazai piacon zajló éles verseny miatt a kínai gyártók egyre inkább a külföldi piacok felé fordulnak. Az új energiájú járművek (NEV) – köztük a tisztán elektromos és a plug-in hibrid autók – exportja az előző évhez képest megduplázódott, és elérte a 2,6 millió darabot.

Az összes kivitt jármű száma meghaladta a 7 milliót.

A kínai autóexport 2026-ban is várhatóan tovább bővül, miközben a gyártók belföldön fokozódó árháborúval és gyengülő kereslettel szembesülnek. Tavaly ugyan a személyautó-eladások 6 százalékkal, 24 millió darabra emelkedtek, decemberben azonban már 18 százalékos éves visszaesést mértek. A kormányzati csereprogramok korábban támogatták az eladásokat az elektromos autókra való átállás ösztönzésével, ám a támogatások megvágása után a kereslet visszaesett.

A Deutsche Bank elemzői szerint 2026-ban 13 százalékkal bővülhet a kínai személyautó-export.

A külföldi piacok nemcsak gyorsabb növekedési lehetőséget, hanem magasabb profitrátákat is kínálnak a kínai gyártóknak.

Hétfőn Kína és az Európai Unió bejelentette, hogy előrelépést értek el a kínai elektromos autók európai exportja körüli vitában. Elemzők szerint ez további lendületet adhat a kínai elektromos járművek európai értékesítésének. A Kínai Személyautó Szövetség főtitkára úgy véli, hogy

2026 és 2028 között évente átlagosan mintegy 20 százalékkal nőhet a kínai elektromos autók uniós exportja.

Az S&P Global Ratings szakértője szerint a legtöbb kínai gyártónál a külföldi piacok jelenleg a bevételek kevesebb mint 10 százalékát adják, bár a piacvezető BYD esetében ez az arány magasabb. A fő célpiacok továbbra is Oroszország, Latin-Amerika, a Közel-Kelet, Európa és Délkelet-Ázsia, amelyek együttesen a 2025-ös exportvolumen mintegy 70 százalékát tették ki. A tehetősebb piacokon, például az Egyesült Államokban és Kanadában a magas védővámok komoly akadályt jelentenek.

A UBS elemzője szerint 2026-ban a belföldi személyautó-eladások további csökkenésére lehet számítani. Az idei évtől átalakul a kínai támogatási rendszer: az átalánytámogatásokat felváltja az új autó árához igazított konstrukció, ami különösen az olcsóbb járművek értékesítését nehezítheti.

Az S&P adatai szerint a kínai új személyautó-eladások több mint fele a 150 000 jüan alatti árkategóriában történik. Az elemzők szerint

a gyártóknak vagy a termékjellemzőket kell javítaniuk, vagy saját forrásból kell támogatniuk a vásárlókat az értékesítések fenntartása érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images